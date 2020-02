Y que Belinda 'agarra parejo' en teatro

Ciudad de México

Sí hubo ganas de ponerse de pie por el estreno de la última y más reciente versión de “Hoy no me puedo levantar”. La cantante y actriz Belinda, no solo debutó en el teatro musical, sino que retuvo los reflectores al mostrar su profesionalismo al besar a una mujer como parte del guion de la historia.

La susodicha es la actriz Dai Liparoti, quien encarna al personaje de Patricia. Belinda, quien da vida a María en el montaje musical, no dejó ver sus nervios y besó a su compañera con la misma naturalidad y sentimiento con que besó a Yahir, quien en la puesta escénica interpretó a Mario.

Para la cantante de “Boba niña nice”, la puesta en escena representa su debut en teatro y tras las palabras de agradecimiento de los productores, expresó su satisfacción por haber aceptado el papel.

“Esta es la primera vez que hago teatro, estaba muy nerviosa, al principio no sabía si lo iba a lograr, tenía ese miedo. Resulta que me dio influenza a mitad de los ensayos, con fiebre, estuve en el hospital, estuve muy mal.

“Han sido una familia para mí todos. Estoy muy agradecida porque he aprendido como nunca en mi vida, de todos y de cada uno de ustedes, con ese gran talento, energía y esas ganas de sacar todo adelante”, dijo Belinda.

No es exageración decir que fue la que mayores aplausos se llevó de las cerca de mil 190 personas, que casi llenaron el Centro Cultural Teatro 2 de la Ciudad de México.

Aplauden a Yahir

Yahir fue otro de los que también emocionaron al público, desde el primer momento que apareció en la obra que se extiende a casi tres horas contando el intermedio.

“A mí y a muchos de los que estamos aquí también nos ha cambiado la vida ‘Hoy no me puedo levantar’. Empezó como un sueño hace quince años cuando la vimos por primera vez y era el sueño de cumplir el sueño (que tienen los protagonistas) de llegar a la gran ciudad, este par de amigos (Mario y Colate) que se convierten en una pareja entrañable, y después llega el amor y las demás cosas hermosas que suceden.

“He visto a grandes personajes, actores, actrices, cantantes hacer la obra, así que se la tomamos prestada un ratito nomás para jugar con ella, divertirnos y entregar nuestro corazón, y hacer familia”, expresó el ex académico.

La obra, donde destaca la tecnología e iluminación del montaje, también cuenta con las actuaciones de Jesús Zavala, Sergio Basáñez, David Carrillo, Dai Liparoti y Rogelio Suárez, quien repite en el papel de Chakas, y a quien el público reconoció con aplausos su Interpretación.

“Maquillaje”, “Mujer contra mujer”, “Cruz de navajas”, “Aire”, “Barco a Venus”, “Hijo de la Luna”, “Un año más” y “Me cuesta tanto olvidarte” fueron algunos de los números musicales de la obra.