Vuelve el mundo de 'Frozen'

El reino de Arendelle deja de ser seguro cuando Elsa escucha extrañas voces que le empiezan a hacer preguntas sobre su origen.

En “Frozen 2”, cinta que se estrena este 22 de noviembre, ella junto a su hermana Anna, Kristoff, Sven y Olaf, para evitar una catástrofe, deberán adentrarse en una peligrosa y mística aventura para descubrir de dónde provienen sus poderes para salvar su reino.

En el 2013, “Frozen: Una aventura congelada” revolucionó no solo con su historia, sino con la taquilla al recaudar más de 1 billón de dólares, coronándola como la mejor de la cartera Disney.

Desde entonces, “Frozen” se elevó con su musical en Broadway, también dentro de los parques Disney, además de poner a la venta juguetes, libros y videojuegos.

Y en una demostración de la importancia de la franquicia para Disney, Lee, su creadora, fue ascendida a directora creativa de Walt Disney Animation Studios, tras la salida de John Lasseter en 2018.

Esta segunda parte tiene todas las expectativas al respecto, a quienes los productores aderezaron con ciertos puntos, que le podrían dar nuevamente el privilegio.

Para empezar los personajes están en sus veintes, según uno de sus directores Chris Buck, y van a tratar de descubrir qué hay para ellos en el mundo.

“Qué hay en el mundo que está ahí, cuál es el camino que deben tomar y qué es lo que pueden aportar al mundo”, explicó a la prensa Buck.

La nueva historia destaca por mucho paisaje, mucha naturaleza basada en los viajes a Islandia y Escandinavia que hicieron los directivos, cuyos nuevos personajes encierran aire, fuego, agua y tierra.

Otra parte importante será superar “Libre soy”, tema principal de la primera parte, ahora los encargados de los sencillos son David Bisbal con “Mucho más allá” y “Into the Unknown” en inglés a cargo de Panic At The Disco.

Para saber

-Desde hace dos meses existe el Fan Fest, que es la venta alusiva de Frozen, las marcas

Hasbro, Lego, Funko Pop, Kiddesigns, Party City, Garmin y Pandora, Kipling, entre otros, se sumaron.

Frozen 2

Estreno: 22 de noviembre

Duración: 103 minutos

Género: Animación

Walt Disney Animations