Tira Víctor González etiqueta de galán

Monterrey, Nuevo León.-Con el pelo pintado de blanco por las canas, Víctor González ya no puede interpretar el papel de un joven galán, pero él está feliz porque a sus 47 años representa personajes de hombres maduros e interesantes.

El actor está de vuelta en la pantalla chica con la telenovela “Quererlo todo”, donde interpreta al villano Leonel Montes.

“Estoy bien contento de seguir trabajando, le comentaba a Alexis Ayala, quien también tiene mucha experiencia y toda la vida en esto (actuación), que seguir trabajando en lo que nos gusta, en medio de la pandemia y estar vigentes, es un regalo de la vida.

“Ves tantas situaciones difíciles, gente que no tiene trabajo, que lo perdió y no ha cobrado un peso en meses”, expresó González.

Entre las cosas que lamentó, además de que el coronavirus enfermó y ha causado la muerte de mucha gente en México y el mundo, es que se suspendió la realización del Festival de Cine de Guadalajara porque se quedó con las ganas de presentar la película Los Idealistas.

Justo cuando inició la pandemia, en marzo pasado, contó, se tenía previsto el estreno de la cinta y aunque sí llegó a las salas de cine, no tuvo la respuesta esperada.

“Mi mamá cumplió 70 años y le íbamos a hacer una fiesta y no la pudimos hacer, pero después de todo yo trato de concentrarme en lo bueno porque gracias a Dios tengo trabajo”.

Su propósito para el 2021 es que la telenovela que protagonizan Michelle Renaud y Danilo Carrera sea un éxito porque incluso seguirán grabando los primeros meses del año.

Evidentemente el 2020 fue muy año muy difícil para todos, pero la mejor nmanera de salir adelante, dijo Víctor, es acostumbrarse a la nueva normalidad.

“Yo he optado por no ver más noticias de la pandemia, claro que me cuido demasiado, no soy muy miedoso de esto, pero sí muy clavado, si no tengo nada a qué salir, mejor me nquedo en casa. Uno ya sabe qué tiene que hacer”, expresó.