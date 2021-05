Tigres del Norte alzan la voz por los migrantes

Hermosillo, Sonora.- Los Tigres del Norte nunca han dudado en alzar la voz por la comunidad de inmigrantes en Estados Unidos, y en plena administración del presidente Joe Biden, ponen su “granito de arena” para ayudar a este sector del país norteamericana.

Jorge Hernández, el llamado “Tigre Mayor”, se refirió en exclusiva para Grupo Healy (GH) a los niños inmigrantes que continúan separados de sus padres, luego de que el gobierno de Donald Trump los encerrara en centros de detención en la frontera.

“No lo puedo imaginar. El pensarlo duele y vivirlo, debe doler mucho más. Es algo muy fuerte, dolería estar ausente, no poder hacer algo por él o ella, tú en un país y tu hijo en otro. Todo lo que veo, leo y las filmaciones que hacen del tema, me conmueven muchísimo, me parte el corazón”, dijo Jorge Hernández.

“Platicamos con diferentes personajes del congreso de EU, de organizaciones, de migración, abogacía para tomar medidas y creo que el presidente Biden está trabajando arduamente para ayudar y ser partícipe en lo más que puede. Son varios, y esos niños merecen ser protegidos”, externó.

El intérprete de “Cuestión olvidada” hizo un llamado a los gobiernos de los países latinoamericanos para atender la necesidad de los ciudadanos, que en su mayoría huyen a Estados Unidos, en busca de una vida mejor.

“Los gobiernos tienen que tomar medidas mucho más enérgicas, y sobre todo, la necesidad de la gente. Hay tanta necesidad de todos por progresar, por hacer su vida mejor y todos volteamos a este país (EU) y por algún motivo, nos inclinamos a venir acá sin saber los peligros, las consecuencias de lo que podría venir en este camino de traslado de país a país, de gente a gente, unos buenos, otros malos”, comentó.

Lanzan canciones de su MTV Unplugged

Los Tigres del Norte estrenan hoy su disco “Lo que no escuchaste” de MTV Unplugged, que incluyen algunos temas de su especial en vivo de hace 10 años y que no vieron la luz hasta ahora.

“No nos dimos cuenta que estaban grabadas estas canciones, porque MTV era el propietario del programa. Como era en vivo, no nos percatamos. Ahora en la pandemia nos dimos tiempo de revisar lo que pasaba con nuestra música y les pedimos permiso a MTV para sacar a la venta y que el público lo conozca, como lo hicimos con la sorpresa del Unplugged que no estaba en las redes sociales”, contó.

“No fueron grabadas con otros duetos, sino, nos habríamos dado cuenta, pero, aun así, sabemos que son canciones que a la gente le gustará y que las nuevas generaciones van a disfrutarlas”, agregó.

Preparan disco inédito

Los Tigres nunca dejaron de trabajar, pues aprovecharon la pandemia para hacer nueva música que terminaron de grabar en el estudio, y que saldrá a la luz próximamente.

“Estuvimos en el estudio, ya terminando nuestro disco y esperemos darles muchas sorpresas porque este año de la pandemia trabajamos desde casa, haciendo nuestras cosas y grabando. Son cosas que tienen una gran relación con todo lo que pasa en este momento. Son canciones relacionadas con todo lo que sucedió en el mundo, en México”, finalizó