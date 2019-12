Tiene gran regreso “My Chemical Romance”

LOS ÁNGELES.- My Chemical Romance hizo su gran regreso a los escenarios la noche del viernes en lo que fue una velada nostálgica en Los Ángeles, California.

Aunque fueron miles de personas las que se dieron cita presencial en el show, la banda tuvo una audiencia de millones de personas, pues el concierto fue transmitido en vivo a través de las Redes Sociales.

Los artistas volvieron después de 7 años de su última presentación, decididos a mostrar a sus fans su amor por la música y a escuchar sus constantes peticiones para un reencuentro.

“En 2017, nos juntamos en un mismo cuarto para ver qué pasaría. Unas cuantas sesiones de jam y 39 ensayos después, estamos listos para mostrarles lo que hemos aprendido. Nos vemos pronto”, se lee en el pie de una fotografía en blanco y negro publicado en Instagram de la banda previo al show de reencuentro.

INOLVIDABLE REGRESO

Después de abandonar su set en Bamboozle en mayo de 2012 y anunciar su retiro en marzo de 2013, My Chemical Romance se reunió en el Auditorio Shrine.

Iero, Gerard Way, Mikey Way y Ray Toro aparecieron en el escenario con Jarrod Alexander a la batería, en punto de las 21:45 horas de la noche.

El grupo comenzó con una nueva cortina adornada con un ángel mientras se reproducían referencias de audio a sus álbumes, incluyendo “Look alive, sunshine” y el diálogo de apertura del video “I’m Not Okay (I Promise)” antes de lanzarse en ‘Three Cheers’.

Para la pista Otros temas que compusieron este arranque fueron “Thank You For The Venom”, “Give ‘Em Hell”, “Kid” y “House os Hose of Wolves”.

Los artistas dedicaron este concierto a memoria de su ex mánager Lauren Valencia, quien falleció este año a causa del cáncer.

“Ha pasado mucho tiempo Los Ángeles, gracias por estar aquí esta noche. No sabíamos si esto volvería a suceder, así que realmente apreciamos que haya sucedido”, dijo el vocalista, Gerard Way.

La noche que continuó con “Summertime”, “You Know What They Do to Guys Like Us in Prison”, “Our Lady of Sorrows” y el estreno en vivo de “ Make Room!!!”.

Uno de los momentos más emotivos de la noche vino con la canción “Na Na Na”, debido a que ésta fue la última que la agrupación lanzó antes de anunciar su separación.

La euforia no se hizo esperar con los 20 clásicos con los que compusieron su repertorio como “Sleep”, “Mama” y “I Don’t Love You”.

Sin embargo lo mejor llegó para el final. Un sin fin de emociones se sintieron cuando la banda eligió las dos canciones más esperadas de la noche para cerrar su concierto: “Helena” y “Welcome to the Black Parade”.