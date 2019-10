Spoon crea música contra racismo de Donald Trump

Britt Daniel, guitarrista de la banda Spoon, asegura estar totalmente en desacuerdo con la política discriminatoria y racista que profesa el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, él menciona que no representa al pueblo estadounidense y que ellos, como banda, están en su contra de todo lo que él significa y que hacen cosas para contrarrestar estas ideas racistas.



"En todos nuestros conciertos invitamos a organizaciones humanitarias que combatan la discriminación y el racismo. En los conciertos distribuimos información, donamos dinero, firmábamos todos los discos del concierto y por cada uno de los álbumes vendidos donábamos 10 dólares que dirigíamos a alguna de esas organizaciones", explica Britt.



Recientemente lanzaron el sencillo "No Bullets Spent" el cual habla de un tirano, que oprime y, de acuerdo con el guitarrista, nació en contra de todas estas políticas de opresión que vive la sociedad estadounidense.



"La escribí en New York el año pasado y recuerdo que hacía mucho calor durante dos semanas, por ello me quedé en casa viendo las noticias y vi la situación que vive Estados Unidos social y políticamente, me vino a la cabeza la historia de un tirano. Es un momento triste, problemático y aterrador", comenta.



A Spoon, menciona Britt, le encanta tocar en México porque siempre los recibieron bien en este país y se convirtió en uno de sus preferidos.

"Por mucho tiempo Spoon no vino a México, nos enfocamos en lugares de Europa como Alemania, pero ahí es un poco más difícil conectar con la gente en esos países", explica Britt.



Gerardo Larios, integrante de la banda, sostuvo que le impresionó cuando se unió a la banda, lanzaron el disco "Hot Thoughts", y tocaron en el Imperial, donde la gente se sabía la letra de todas las canciones nuevas. "Eso demuestra cómo a la gente y los fans de México se toman tu música muy en serio y nos reciben muy bien", dijo.



Spoon lanzó el álbum "Everything Hits at Once: The Best of Spoon" el cual es un álbum recopilatorio de la banda donde incluyeron también el nuevo sencillo, así que no todo es de álbumes anteriores.



"Descubrí en mi juventud muchas bandas como The Cure gracias a estas recopilaciones, se nos hizo una buena idea porque mucha gente conoce bandas nuevas de esta manera y a partir del disco de grandes éxitos, las personas se adentran en toda la discografía y así se dan una idea de la carrera musical de esa banda", explica el intérprete de "The Underdog".



Actualmente la banda estadounidense de rock se encuentra en una gira internacional al lado de las bandas Beck y Cage The Elephant.

"Al principio no tenía mucho sentido la gira porque somos bandas muy distintas. También estaba el aspecto de tocar antes que ellos y es un poco difícil cuando abres los conciertos porque es de día, es difícil poner un ambiente y un buen show, pero al final resultó ser una gira increíble, muy divertida", declara Britt.



Esta noche, Spoon dará un concierto junto a Beck y Cage The Elephant en el Pepsi Center.



"Estoy súper emocionado, poco nervioso, pero siempre con esa ansiedad de salir, tocar y hacer un buen concierto, amo tocar aquí en México es como una fiesta", explicó el intérprete de "Rent a Pay".