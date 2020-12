¡Sorpresa! Taylor Swift lanza nuevo disco

Ciudad de México.- Taylor Swift lanza su noveno álbum de estudio, titulado “Evermore”. Después del éxito obtenido con “Folklore”, su octavo material lanzado en julio, el cual fue el primer disco del año en alcanzar un millón de ventas, la estrella vuelve a sorprender a sus fans.

En sus redes sociales describió este trabajo de 17 canciones como un “hermano” de su predecesor. En la portada de la placa se observa a la cantante de espaldas, luciendo una trenza y mirando hacia unos árboles; la foto fue tomada por Beth Garrabrant, quien también se encargó de la instantánea de “Folklore”. Esta nueva producción discográfica se estrenaría ayer por la noche.

Taylor se encuentra a unos días de cumplir 31 años (13 de diciembre) y qué mejor manera de celebrarlo que con un nuevo álbum. En esta ocasión, Swift contará con tres colaboraciones: “No body, no crime” con las hermanas Haim; “Coney Island” con The National y “Evermore” con Bon Iver.

“Desde que tenía 13 años, he estado emocionada por cumplir 31 porque es mi número de la suerte al revés, por eso quería sorprenderlos con esto ahora. Todos ustedes han sido tan cariñosos, solidarios y atentos en mi cumpleaños, así que esta vez pensé en darles algo. También sé que esta temporada navideña será muy solitaria para la mayoría de nosotros y si alguno de ustedes recurre a la música para lidiar con la desaparición de seres queridos como lo hago yo, esto es para ustedes”, escribió la artista en su cuenta de Instagram.

Junto al lanzamiento de este disco, Taylor también presentará el videoclip de “Willow”. El director de fotografía del audiovisual es el mexicano Rodrigo Prieto, con quien Swift ha trabajado en los videos de los temas “Cardigan” y “The Man”.

Para saber

Las canciones

Willow

Champagne problems

Golden rush

‘Tis damn season

Tolerate it

No body, no crime

Happiness

Dorothea

Coney island

Ivy

Cowboy like me

Long story short

Marjorie

Closure

Evermore

Right where you left me

It’s time to go