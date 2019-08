Responde 'La Legarreta' a difamación de Adame

Ciudad de México

Andrea Legarreta aprovechó las cámaras del programa Hoy para responder a las declaraciones que hizo en su contra el conductor Alfredo Adame.

Hace un par de días el actor afirmó que Legarreta engañaba a su esposo con un ejecutivo de la televisora de San Ángel para tener el poder de decidir quien formaba parte del elenco del proyecto que encabeza.

“La verdad es que ustedes saben que quedarme callada ante situaciones injustas no va conmigo, no va con la mujer que soy, no va con lo que defiendo día a día, con lo que predico día a día, con lo que trato de enseñarle a mis hijas, entonces evidentemente tengo que hablar por mí y por la violencia en contra de las mujeres”, contestó Andrea.

“Urge poner un alto a la violencia de género, a cualquier tipo de manifestación de violencia, no se puede permitir, llevo 19 años casada como ustedes lo saben, con un señor que es un señor en toda la extensión de la palabra”, agregó.

La conductora del matutino aseguró que siempre ha defendido la unión familiar, los valores, y sobretodo ha hecho énfasis en que nada justifica la violencia en sus diversas manifestaciones.

“Esas declaraciones del señor Alfredo Adame, es violencia de género, y no lo ha hecho solo conmigo, lo ha hecho con muchas otras mujeres, empezando por la madre de sus hijos”, afirmó Legarreta.

Calificó las declaraciones de Alfredo Adame como deleznables además de difamatorias que generan un clima de violencia que es innecesario en estos tiempos.

“Cada una de esas mentiras que ahí difunde no solamente son palabras que buscaban herirme, herir a mi familia, mi reputación, ensuciarme y lo vemos como si fueran flechas que no solamente vienen directas hacia una mujer, hacia mí, sino van a todas las mujeres”, afirmó.

Finalmente, la conductora aseguró que el día de mañana retomará el tema en el programa y responderá a estas declaraciones de otra forma.

Confirma audio

Luego de que hace algunos días se revelara un audio en el que Alfredo Adame aseguraba que Andrea Legarreta le había sido infiel a Erik Rubín, el artista confirmó la veracidad del mismo a una publicación y no dudó en volver a arremeter contra la conductora del matutino Hoy.

Manifestando que no se arrepiente de lo que dijo y asegurando que fue Carlos Trejo quien filtró el audio solo para afectarlo.

“Pues sí, sí dije que Andrea Legarreta era una mier#@ de persona, pero todo se había quedado entre nosotros hasta que Trejo subió el material”, declaró.

Al cuestionarle si no teme una demanda por parte de Andrea, el conductor dijo: ““¿Y a mí por qué? Que demande a quien difundió el audio, yo no fui.

“Ojalá también filtren todo lo que ella ha dicho de mí, durante cuatro años y medio me estuvo jode y jode y armaba complots con los ejecutivos de Televisa para que me corrieran del Hoy”, afirmó.