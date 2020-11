Renuncia a su papel en 'Animales Fantásticos'

Ciudad de México.-El actor Johnny Depp, quien desde hace unos años está involucrado en un juicio por supuestamente haber agredido a su ex esposa, Amber Heard, anunció que debido a esto ha renunciado a su papel del mago Grindelwald en la saga Animales Fantásticos, así lo dio a conocer a través de un comunicado.

El actor compartió en Instagram un comunicado en donde además de agradecer el apoyo que ha recibido tras las acusaciones en su contra, anunció que debido a la polémica en la que ha estado involucrado decidió renunciar a su papel de Grindelwald.

“A la luz de los recientes eventos, me gustaría hacer una breve declaración. Primeramente, me gustaría agradecer a todos los que me han regalado su apoyo y lealtad. He estado conmovido por todos sus mensajes de amor y preocupación,

particularmente en los últimos días”, se lee en el comunicado.

Después de agradecer el apoyo que ha recibido, informó al público que Warner Bros le pidió renunciar a su papel en Animales Fantásticos, esto después de que Johnny Depp perdiera el juicio por difamación contra el tabloide The Sun por un artículo en el que se mencionaba que el actor era agresivo.

“Segundo, deseo hacerles saber que Warner Bros me ha pedido que renuncie a mi papel como Grindelwald en Animales Fantástico y yo he respetado y estoy de acuerdo con esa petición”, mencionó el actor.

Por otra parte, Johnny Depp escribió que las acusaciones en su contra son falsas y seguirá luchando para que salga la verdad a la luz.

Warner Bros confirma salida

Por su parte, Warner Bros también confirmó la noticia en un comunicado y mencionaron que el papel de Grindelwald se reformulará antes de que se estrene la tercera entrega de Animales Fantásticos la cual se espera que llegue a los cines en el 2022.