Reclama Taylor Swift reinado en el pop

Taylor Swift hizo historia. La noche de este domingo la cantante se convirtió en la artista que más galardones ha recibido en los American Music Awards al superar el título que ostentaba Michael Jackson.

La proveniente de Pensilvania recibió su primer AMAs por Mejor álbum gracias a “Lover”, con el que igualó el récord del “Rey del pop” con 24 galardones.

En la entrega que se realizó en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, California, Swift fue reconocida además como Artista de la década, premio que recibió de manos de Carole King.

“Sus canciones resuenan a través de generaciones y tocan a todo el mundo y su impacto en el mundo es extraordinario”, dijo King para anunciar la presentación en directo de Swift.

La gran pregunta era si la compositora cantaría sus anteriores temas debido a la disputa por los derechos pero no defraudó al público e interpretó no sólo canciones recientes como “The man”, sino también las de sus inicios como “Love story”, de 2009 y “Shake it off”, de 2014, donde estuvo acompañada por sus amigas y colegas Camila Cabello y Halsey.

“Cuando me enamoré de la música fue cuando me di cuenta qué tan maravilloso era que un artista pudiera trascender en la vida de las personas. Cualquiera de los artistas que están aquí quiere crear algo que dure y el hecho de que este premio celebre una década de trabajo duro y de arte, diversión y recuerdos es lo que más me importa, son los recuerdos que he creado con ustedes y con los fans a lo largo de los años. Gracias por ser la razón por la que estoy en este escenario desde el primer día”, dijo para minutos después coronarse como Artista del año, batiendo el récord con 26 premios AMAs.

Para saber

-28 galardones ha recibido Taylor Swift en la historia de los American Music Awards. -Michael Jackson logró 24 premios.

-Shawn Mendes y Camila Cabello ganaron Colaboración del año.

-Billie Eilish se coronó como Artista del año y Alternativo.

-Post Malone ganó en la categoría Álbum favorito de rap/hip-hop.

La alfombra

-Selena Gomez ofreció un emotivo show al cantar “Lose you to love me”.

-Heidi Klum lució un vestido que incluía strass y plumas.

-Jamie Lee Curtis, relajada en un conjunto con plumas en mangas.

-Billy Porter apostó por una bata blanca estampada con faldón.

-Shania Twain destacó por el volumen de su peinado.

-Christina Aguilera lució un diseño de Jean-Paul Gaultier.