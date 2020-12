Recibe golpiza hijo de Lupita D'Alessio

Tijuana, BC.- Con la cara ensangrentada, César D’Alessio, hijo de Lupita D’Alessio denunció que fue golpeado por los hijos Arturo Montiel Rosas, ex gobernador del Estado de México, quien además lo amenazó, luego de que se presentará en la casa del priista para ofrecer un show musical.

“Soy hijo de Lupita D’Alessio, me agarraron a golpes, el señor Arturo Montiel del PRI, me sacó de a golpes de su casa, me sacó de su casa, este es mi estado, me abrió la cabeza, pido justicia”, dijo Cesar D’Alessio, quien es músico.

El también compositor y cantante, estaba dentro de un carro, junto a su pareja Renata Escoria, también cantante, al momento de hacer la grabación que compartió en su cuenta de Instagram.

“Ya hice una transmisión en vivo, yo no sé si esto funcione o no funcione, y no hago este tipo de llamadas de atención, pero vengo saliendo de un evento, temo por mi vida, pensé que me iban a morir.

“El señor Arturo Montiel, yo no sé política, pero sé que es del PRI, él me contrató por tres horas, hice cinco horas de un evento en su casa, aquí en Jazmines uno, me sacó a golpes su hijo”, recalcó.

Golpeado y con contusiones en el rostro, D’Alessio subrayó no haber algún motivo por el que lo dejaran así, ni mucho menos el encerrar a su novia en un auto para poderlo agarrar a golpes.

“Yo no voy a parar hasta que esto se haga justicia, señor Arturo Montiel es un corrupto y un hijo de la chingada, él me agarro a golpes, señores, vean comom me dejo”, dijo.

Con la impotencia a flor de piel, dentro del auto donde estaba, compartió también que estaba en espera de que llegara su suegra y sus familia para recibir auxilio, en tanto no iba a moverse del lugar, y que si lo mataban solo sería culpable el político.

“A mi mujer la manosearon a mí me agarraron a putazos es gente sucia igual que el PRI señores, aquí me muero, si me dan un balazo, ustedes saben porque fue señores, Arturo, él fue el que me mato”, finalizó el video que subió ya entrada la madrugada del miércoles y que al par de unas horas borró.

También compartió una fotografía ya en la delegación donde levantó la denuncia, y pidió compartirla para ayudarlo a resolver el problema, la cual también borró de su cuenta de Instagram.

Sus hermanos Jorge y Ernesto D’Alessio compartieron en sus redes que su hermano ya estaba a salvo y rodeado de la gente que lo quiere.