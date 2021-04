Rechaza Enrique Guzmán abuso a Frida Sofía

Ciudad de México.- Después de que Frida Sofía aseguró que su abuelo Enrique Guzmán la “manoseó”, el cantante dio la cara y entre lágrimas se defiende.

Frida Sofía le reveló a Gustavo Adolfo Infante que su abuelo Enrique Guzmán abusó de ella desde que tenía 5 años, por lo que el cantante apareció en "Ventaneando" para defenderse.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Me duele mucho estar en tu programa hoy. Mira, tengo cuatro nietas y un nieto. Una de ellas vive conmigo, en mi casa. La amo con toda mi alma y a Frida también. Y oír estas cosas me duelen porque no las entiendo”, dijo Enrique Guzmán a Pati Chapoy.

“Creció de una manera que no vi y no la consiento, pero tampoco la castigo. No opino mal de ella. Quiero saber qué le pasa”, comentó.

“Cómo puede hablar así de mí cuando dos años antes decía yo que era la maravilla y que me invitara a Miami para que me la pasara con ella y hoy soy un degenerado que le metió la mano a los cinco años, cuando no sé ni dónde se le puede meter la mano… No sé qué hacer”.

¿Sí o no tocó a Frida Sofía?

“En mi vida, en mi put* vida le he tocado el pelo a esa niña. No tengo un modo de decírtelo de otra manera. No he podido más que verle su cara, verla crecer, es lo único.

"No la he tocado nunca en mi vida. Ni de la cintura, de la mano, ni darle un beso en un cachete, hace mucho que no la veo, que no sé quién es. Nunca la he buscado con mis manos, la veo con mis ojos nada más.

“No he podido tocar nunca a esa niña, en mi vida, juro por mis hijos. Por los que me faltan, a lo mejor podría tener, no he podido hacerlo. No soy capaz.

No tengo manos para poder tocar a una niña y menos lascivamente, con esa intención.

“Nunca la tuve sola en ningún lado como si pensara que yo quise tocarla indebidamente. No sé tocar indebidamente a nadie. Ni a mi mujer.

“Qué injusto porque yo no he hecho, sí he cometido errores, igual que todos, los corrijo, pero encontrarme de repente que la nieta que más quiero, a la que más cariño le debo de tener porque está indecisa y en un lugar donde no la entiende nadie, tendría que estar yo, y no sé cómo”, explicó.

Nunca enfrentó a su padre

Enrique Guzmán también negó haberse enfrentado con pistola en mano con Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, quien se quejó que por eso no lleva el apellido de su padre.

El padre de Alejandra Guzmán dijo que lo peor es que su nieta cree todo lo que dice: “No es cierto, además se las cree, ella cree que todo es verdad, que yo le falté al respeto. Ella está ofendida por mí, gratis.

“O alguien, o algo, le mueve una maquinilla dentro de la cabeza y dice ‘esto te va a hacer vivir de aquí en adelante’.

Guzmán trató de entender la raíz de los problemas de Frida: “A lo mejor haber nacido de Moctezuma y Alejandra, no ha de ser fácil. Tampoco ha de ser fácil ser hijo de Pati Chapoy, claro, pero lo terrible es que está sola. Entonces se agarra de decir que yo tuve la culpa.

“Nunca estuve solo con ella”, insistió Enrique Guzmán, quien no sabe cómo se va a reponer de estas acusaciones: “No sé qué hacer. No tengo idea, yo soy el instrumento que utilizó para hacerse más daño a ella. Buscó al que más quería y dijo a ese le voy a decir que él tiene la culpa. Se está defendiendo de alguna manera”.