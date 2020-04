Piden a Thalía que done y que deje de criticar

Mucha polémica levantó Thalía luego de publicar un video en el que criticaba al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por invitar a la ciudadanía a “salir a restaurantes y fondas” en plena pandemia por coronavirus.

La actriz de telenovelas como “María la del Barrio” y “Marimar” fue atacada en redes sociales, pues varios de sus detractores decían que, en lugar de juzgar al mandatario presidencial, debería donar dinero a la causa.

Fue por eso que Giovanni Medina, ex pareja de Ninel Conde, decidió hacer esto realidad. El empresario hizo un video en el que invitó a varias celebridades, incluida Thalía, para donar 5 mil pesos mensuales a las familias afectadas económicamente por la pandemia, pues recientemente muchos negocios no esenciales en México fueron obligados a cerrar para evitar la propagación del Covid-19.

“La señora Thalía Sodi, a quien vimos recientemente en un video muy preocupada porque las familias no salieran de sus casas, pues bueno aquí tal vez ella encuentre una buena ruta, un buen escenario, para poder apoyar a estas familias de ciudad de México, y lograr lo que ella también pretende, que es que la gente se pueda quedar de su casa, quiero pedir el apoyo de esta manera, con mucho respeto ante todo, a la señora Thalía Sodi”, expresó Giovanni en el video.

Además de Thalía, también sumó al reto al diputado y actor Sergio Mayer, a la conductora Adela Micha, al ex boxeador Julio César Chávez, al futbolista Giovani Dos Santos y al ex esposo de Sherlyn, Gerardo Islas, entre otros. Hasta el cierre de esta edición, Thalía no había respondido al reto de Giovanni.