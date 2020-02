'Parásitos' hace historia

Por primera vez en 92 años de existencia de los premios Óscar, una película internacional gana la terna más importante de la ceremonia. La cinta “Parasite” (Parásitos), del surcoreano Bong Joo-Ho, se convirtió en la máxima ganadora de la noche al llevarse las estatuillas a “Mejor Película”, “Mejor Director”, “Mejor Película Internacional” y “Mejor Guion Original”.

“Nunca imaginamos que esto sucedería, estamos muy felices. Siento que este es un momento muy oportuno en la historia en este momento”, dijo la productora Kwak Shin Ae.

El cineasta Bong Joo-Ho ya había subido dos veces al escenario, pero fue la tercera cuando se anunció como “Mejor Director”, donde se mostró visiblemente incrédulo. Protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche, al provocar una ovación total de pie para Martin Scorsese, director de “The Irishman”, quien también estaba nominado en la misma categoría.

“Después de ganar ‘Mejor Película Internacional’, pensé que ya había terminado todo y estaba listo para relajarme. Cuando era joven, estudiaba cine y estudiaba las películas de Martín Scorsese Estar nominado junto a él; jamás pensé que ganaría”, dijo en su discurso de agradecimiento.

“Cuando la gente en Estados Unidos no estaba familiarizada con mi película, Quentin (Tarantino) puso mi película en sus listas. Y Todd (Philips) y Sam (Mendes), grandes directores que admiro mucho. Si la Academia me lo permite, me gustaría poder partir el Óscar en cinco pedazos y compartirlo con ustedes”, continuó.

Esta es la primera vez que Corea del Sur es ganadora de los premios Óscar, llevándose cuatro estatuillas en la ceremonia de anoche en el Dolby Theatre de Hollywood.

Gana ‘el Joker’

El actor Joaquin Phoenix ganó el premio a mejor actor por su papel en “Joker”. Fue elegido, superando a Antonio Banderas, Leonardo DiCaprio, Adam Driver y Jonathan Pryce.

Detalles

-Se criticó mucho la falta de mujeres nominadas a los Óscar este año.

-Brad Pitt, al ganar el Óscar, lo primero que hizo fue abrazar a Leonardo DiCaprio.

-“Toy Story” se convierte en la primera franquicia que gana dos estatuillas como “Mejor Película Animada”. Su primer Óscar fue en 2010 por “Toy Story 3”.

-Eminem sorprendió al aparecer en la ceremonia para interpretar “Lose Yourself”, tema que no le permitieron cantar el escenario cuando ganó el Óscar en 2003 por “8 Mile”.

-Elton John ganó el segundo Óscar de su carrera; el primero lo obtuvo en 1994 por “Can you feel the love tonight” por “El Rey León”.

-Billie Eilish cantó “Yesterday” durante el “In memoriam” que arrancó con Kobe Bryant, quien falleció el 26 de enero en un accidente de helicóptero.

-Ninguno de los mexicanos nominados este año obtuvo el Óscar; Rodrigo Prieto, nominado a “Mejor Fotografía” perdió contra Roger Deakins (1917) y Mayes C. Rubeo, postulada a “Mejor Diseño de Vestuario”, lo hizo contra Jacqueline Durran (Mujercitas).

Ganadores de la noche

MEJOR PELÍCULA

'Parásitos'

MEJOR DIRECCIÓN

Bong Joon-ho por 'Parásitos'

MEJOR ACTOR

Joaquin Phoenix por 'Joker'

MEJOR ACTRIZ

Renée Zellweger por 'Judy'

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Brad Pitt por 'Érase una vez en... Hollywood'

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Laura Dern por 'Historia de un matrimonio'

MEJOR GUION ORIGINAL

'Parásitos'

MEJOR GUION ADAPTADO

'Jojo Rabbit'

MEJOR MONTAJE

'Le Mans '66'

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

'Parásitos' (Corea del Sur)

MEJOR FOTOGRAFÍA

'1917'

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

'Érase una vez en... Hollywood'

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

'El escándalo'

MEJORES EFECTOS VISUALES

'1917'

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

I'm Gonna Love Me Again de 'Rocketman'

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

'Toy Story 4'

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

'American Factory'

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

'Joker'

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

'Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)'

MEJOR VESTUARIO

'Mujercitas'

MEJOR MEZCLA SONIDO

'1917'

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

'Contra lo imposible'

MEJOR CORTO DE FICCIÓN

'The Neighbors’ Window'

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN

'Hair Love'