‘Once Upon a Time in... Hollywood’ vence en los Globos de Oro

Los Ángeles, California

La comedia "Once Upon a Time in... Hollywood" de Quentin Tarantino y el drama "1917" de Sam Mendes vencieron este domingo en la 77 edición de los Globos de Oro, entregados en Los Ángeles, California en una repartida ceremonia en la que ninguno de los hispanos nominados consiguió llevarse su galardón.

"Once Upon a Time in... Hollywood" se proclamó como la mejor cinta de comedia o musical y lideró la lista de obras premiadas con tres galardones, mientras que "1917" ganó en mejor película dramática y sumó un total de dos premios, empatada con "Joker" y "Rocketman".

Curiosamente, el drama vencedor de Sam Mendes recibió la mayoría de votos de los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) pero el público aún no ha tenido ocasión de ver el filme porque su estreno comercial está previsto para la próxima semana, por lo que su victoria dejó descolocada, incluso, a la crítica especializada.

Por su parte, Tarantino además de posicionar a su "Once Upon a Time in... Hollywood" como la mejor comedia también consiguió el premio al mejor guión original y repartió un tercer galardón a Brad Pitt como mejor actor de reparto.

La decepción se hizo presente entre las apuestas hispanas ya que ninguna de las candidaturas logró vencer en su categoría, incluida la cinta del español Pedro Almodóvar "Dolor y Gloria", que perdió ante el fenómeno surcoreano de "Parasite" entre las cintas en lengua extranjera, un resultado que el propio cineasta pronosticó antes de la ceremonia.

También se quedaron sin premio las latinas Ana de Armas (por "Knives Out") y Jennifer López (por "Hustlers"), a pesar de la intensa promoción que han hecho durante los últimos meses.

El discurso de Phoenix fue uno de los más punzantes de la noche, en el que aseguró que a pesar de las palabras de recuerdo por los intensos fuegos en Australia, "las buenas palabras no servirían como solución".

Así, el actor insistió en la necesidad de "hacer cambios y sacrificios" en la vida diaria y puso como ejemplo que "no hacía falta coger un avión privado para ir a Palm Springs", una localidad cercana a Hollywood, y anunció que "esperaba hacer las cosas mejor" al igual que el resto de celebridades de la sala.

Ganadores

CINE

- Mejor película dramática: “1917”

- Mejor película comedia o musical: “Once Upon a Time... in Hollywood”

- Mejor director: Sam Mendes (“1917”)

- Mejor actriz dramática: Renée Zellweger (“Judy”)

- Mejor actor dramático: Joaquin Phoenix (“Joker”)

- Mejor actriz de comedia o musical: Awkwafina (“The Farewell”)

- Mejor actor de comedia o musical: Taron Egerton (“Rocketman”)

- Mejor actriz de reparto: Laura Dern (“Marriage Story”)

- Mejor actor de reparto: Brad Pitt (“Once Upon a Time...in Hollywood”)

- Mejor guion: Quentin Tarantino (“Once Upon a Time...in Hollywood”)

- Mejor película en lengua extranjera (no inglesa): “Parasite” (Corea del Sur)

- Mejor película de animación: “Missing Link”

- Mejor canción original: “I’m Gonna Love me Again” (“Rocketman”)

- Mejor banda sonora original: Hildur Gudnadottir (“Joker”)

TELEVISIÓN

- Mejor serie dramática: “Succession”

- Mejor serie de comedia o musical: “Fleabag”

- Mejor serie limitada o película televisiva: “Chernobyl”

- Mejor actriz de serie dramática: Olivia Colman (“The Crown”)

- Mejor actor de serie dramática: Brian Cox (“Succession”)

- Mejor actriz de una serie de comedia o musical: Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

- Mejor actor una serie de comedia o musical: Ramy Youssef (“Ramy”)

- Mejor actriz de una serie limitada o película televisiva: Michelle Williams (“Fosse/verdon”)

- Mejor actor de una serie limitada o película televisiva: Russell Crowe (“The Loudest Voice”)

- Mejor actriz de reparto en una serie, serie limitada o película televisiva: Patricia Arquette (“The Act”)

- Mejor actor de reparto en una serie, serie limitada o película televisiva: Stellan Skarsgard (“Chernobyl”).