Mujeres buenas y 'chicos' malos

Hollywood, California

Como chicas malas, no; como actrices empoderadas, sí. Kate del Castillo y Paola Núñez marcan un nuevo camino en Hollywood, las dos consideran que cada vez se hace más fácil subirse a este tren y ahora lo demuestran con “Bad Boy for Life”.

La cinta que se estrenará este viernes 17 de enero, cuyos estelares están a cargo de Will Smith y Martin Lawrence, tiene la fuerte presencia latina entre sus roles principales, una tercera entrega a 25 años de que se estrenó la primera.

“Ahora estamos dándole más valor a sus producciones, pues nos están dando personajes importantes, con más peso, mujeres poderosas”, consideró Núñez.

La actriz tecatense de 41 años anhela que la situación siga así, que se acelere, y se pueda ver con mayor frecuencia el trabajo en pantalla.

“Y que podamos ganar lo mismo que ganan las otras actrices americanas, esto es un proceso y tenemos que tener mucha paciencia, pero como dice Kate, ya van tarde”, sostuvo Núñez.

Desde el hotel London, al Oeste del corazón de la meca del cine, Del Castillo reconoce que este escalón que ahora ambas suben se debe también al trabajo de otras compañeras.

“Sentimos lo mismo cuando veíamos a otras actrices que nos han abierto el camino a nosotras y creo que cada vez se hace más fácil, ha costado mucho trabajo, y nos da mucho orgullo vernos al lado de estos actores”, sostuvo quien da vida a Isabel.

Para ambas es la primera vez que trabajan en una franquicia con tantos millones para su realización y hacerlo al lado de dos grandes, es un lujo.

“Es increíble que te contraten”, comentó Núñez, mientras que Kate agregó, “Eso es ya mucho decir”.

Y sobre todo que no son personajes de sirvienta o bajo el estereotipo acostumbrado para actrices latinas.

“O de puta, si no, pero seguimos haciendo esos, ¿eh?, pero está cambiando poco a poco”, consideró, Del Castillo, cuyo papel es una mujer narcotraficante que desafía a los personajes principales.

Hollywood no perdona un fracaso

Si bien, ambas están en el camino y buscando las oportunidades, reconocen que tienen que ser muy cuidadosas del trabajo que eligen en Hollywood.

“Es cuestión de estrategia, después de que se estrena una película así, lo mejor que debes hacer es reunirte con tu equipo, y tomar decisiones correctas.

“Hollywood no te perdona que hagas dos fracasos después de un éxito, sabes, como que tienes que ser muy inteligente después de estar en una película.

“Qué bueno, no sabemos qué pueda ser un éxito, esperemos que sí, después de estar en una franquicia como esta tienes que ser muy cuidadosa”, puntualizó Núñez.

En tanto Del Castillo reiteró que la estrategia debe ser así y lo que no deben hacer es creer que a partir de este proyecto, ya la hicieron.

“Eso nunca se sabe, y jamás, jamás hay que dormirse en sus laureles, porque a mí me ha pasado y de repente pasa mucho y no te das cuenta, lo que queremos las dos no es dejar de trabajar”, recalcó a quien Smith llama “La bruja” en la cinta.

A detalle

Cinta: “Bad Boy for Life”

Protagonistas: Will Smith y Martin Lawrence

Actúan: Kate del Castillo, Paola Núñez, Nicky Jam y Joe Pantoliano, entre otros

Estreno: 17 de enero

Productora: Columbia Pictures

Distribución: SONY Pictures

Género: Acción y comedia

Interpretan el tema: J Balvin y Black Eyed Peas

Sinopsis

En la tercera entrega de la saga, que regresa a la pantalla grande tras 15 años de ausencia, contará el final de las aventuras de Marcus Burnett y Mike Lowrey y su nuevo equipo de élite de AMMO del departamento de la policía, con el fin de acabar con “Armando Armas”.

Anteriores

Bad Boys II 2003

Bad Boys 1995