Lupillo lleva a Belinda en la piel

Que salieron a fiestas, sí; que se la tatuó en el brazo, también; que es hermosa y le encanta, tampoco lo negó, pero Lupillo Rivera aclaró que en definitiva no hay una relación amorosa con Belinda, más que una amistad.

“Belinda y yo nunca hemos sido novios, Belinda y yo simplemente hemos sido amigos, nos conocimos en ‘La voz’, empezamos a conocernos y salimos unas cuatro, cinco, seis veces”, explicó Rivera.

El llamado “Toro del corrido” colgó la madrugada de este viernes, un video de 3:39 minutos en su IG de Instagram para dejar las cartas sobre la mesa.

“Pero nosotros somos simplemente amigos y nada más, se ha especulado bastante tiempo ya”, recalcó, “y conversamos mucho y nos la pasamos muy suave, y pues no quiero que me la critiquen, no quiero que me la maltraten, ni le digan muchas cosas feas”.

Reiteró que es una de las personas más hermosas que ha conocido en su vida, tanto física como espiritualmente.

“Les vuelvo y les repito, somos grandes amigos y eso es todo lo que es, lo de la boda de Ricardo Montaner, acaba de sacar un tema muy bueno y los medios en vez de preguntarle por su disco, le preguntaban por Belinda y Lupillo.

“Eso causa que el señor Montaner diga: ‘Sí, ya se van a casar, para que no le volvieran a preguntar’, pero nunca hemos planeado ninguna boda”, sostuvo.

En este video, Rivera también mostró el tatuaje que con el rostro de ella y dijo que se lo hizo como cualquier fan.

“Aquí está el tatuaje, mira, sí existe (y lo muestra a la cámara), ahí lo traigo, este tatuaje me lo hice porque Belinda tiene muchos fans, y hay algunos Belifans que se han tatuado el rostro de ella”, refirió.

Y tras una conversación que ambos tuvieron, la cantante de “Sapito” lo retó a que se lo hiciera y le mandó la foto.

“Mucha crítica porque me hice el tatuaje, pero pues es mi brazo, es mi cuerpo, yo me puedo tatuar lo que yo quiera y a nadie le debe importar”, indicó.

‘Eres un caballero, Lupillo’, dice Belinda

“Gracias por ser un caballero siempre! Eres un gran hombre y el mejor artista!!!! También yo pido respeto para ti. Te mereces lo mejor!!! I love youuuuuu (sic)”, esa fue la respuesta de Belinda para Lupillo Rivera.

Y es que tras aclarar Rivera que no hay un romance entre ambos como se había especulado, la persecución de los medios y las redes era latente para ambos.

“Yo si me quería casar contigo, será que podremos???? (sic)”, escribió de nuevo Belinda en otro mensaje en el muro del intérprete de “El Moreño”.

La familia Rivera, Rosie, su hermana y su sobrino político Lorenzo Méndez, también se unieron a la valentía de Lupillo.

“I Love you”, le escribió Rosie, mientras que Méndez, “Se feliz bro...Do you...No explanation needed (sic)”.

Y como parte cómica a esta novela, Yahir, compañero de ambos en “La voz”, les dejó su mensajito.

“@lupilloriveraofficial Yo me tatué a @ricardomontaner y nadie me pregunta nada, q triste de veras... (sic)”, compartió el sonorense.