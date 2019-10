Liman asperezas hijos de José José

Ciudad de México

El drama parece que ha quedado atrás. Tras una búsqueda incansable por Miami, José Joel logró ver el cuerpo de José José y ahora trabaja junto a sus hermanas Sarita y Marysol en los festejos fúnebres de su padre.

Esto último se logró gracias a la intervención del cónsul general de México en Miami, Jonathan Cait, quien reunió a los tres para reconciliarse y detener el circo mediático que se ocasionó tras la muerte del cantante el pasado 28 de septiembre.

José Joel fue captado ayer mientras salía de la funeraria Caballero Rivero Westchester. El primogénito del llamado “Príncipe de la Canción” se dirigió a los medios de comunicación que se encontraban en el lugar para confirmar que acababa de ver el cuerpo de su padre.

“Aquí está, tenemos la certeza de que el cuerpo de mi papá está aquí, que es algo importante, luego vendrán los homenajes pertinentes. Lo siguen preparando, embalsamando, hacen lo que tienen que hacer para dejarlo listo”, declaró brevemente José Joel antes de partir al aeropuerto para atender compromisos previos en México.

México prepara homenaje

Jesús Ramírez, vocero de la Oficina de Presidencia, informó que el cuerpo del cantante José José podría trasladarse a la Ciudad de México entre el domingo y martes de la próxima semana, y llevarse a cabo un homenaje por parte del gobierno federal, tentativamente, entre el 8 o 9 de octubre.

En reunión con medios, el vocero presidencial detalló que se busca el lugar idóneo para que “El Príncipe de la Canción” reciba un homenaje, pero que entre las sedes se contempla que pueda ser en el Palacio de Bellas Artes y el Auditorio Nacional.

El funcionario federal señaló que hubo un acercamiento del gobierno mexicano, a través del consulado de México en Miami y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con la familia del cantante para conocer su opinión sobre un posible homenaje en México.

Se va José José sin fortuna

¿Millones de pesos, regalías exorbitantes, fincas o propiedades de lujo es lo que dejó José José? No.

Lo único a lo que pueden aspirar quienes aparezcan en su testamento es a la explotación comercial de su nombre y un mínimo por sus derechos como intérprete.

Pese a cualquier rumor de que los hijos del “Príncipe de la Canción”, José Joel, Marysol y Sarita, puedan convertirse en los máximos herederos de amplios dividendos, esto dista mucho de la realidad.

De acuerdo con fuentes allegadas al cantante y a la familia Sosa, las mayores ganancias ahora que el cantante ha muerto se deben a la explotación comercial de su nombre... y nada más.

“José José fue solo intérprete, y lo que se registre en la ANDI (Asociación Nacional de Intérpretes) es lo que se genera en ganancias por regalías. Él no compuso, como Juan Gabriel, que sí dejó muchos factores explotables en ese sentido.

REPASEMOS EL DRAMA

-El 28 de septiembre se dio a conocer el fallecimiento de José José. Sarita Sosa habla desde Miami a José Joel para confirmar la noticia.

-El 29 de septiembre José Joel y Marysol llegan a Miami. No consiguen comunicarse con Sarita.

-Acuden a una funeraria donde ambas fueron captadas. Al llegar, empleados del lugar niegan que ahí se esté velando a José José.

-Acuden al hospital Homstead donde supuestamente había muerto el cantante; el personal del nosocomio dice no tener información de José José como paciente.

-José Joel y Marysol acuden a la policía y al Consulado de México en Miami para reportar la desaparición del cuerpo de José José.

-Se transmiten en Telemundo entrevistas con Sarita Sosa.

-Desde la noche del domingo hasta la madrugada de ayer, los hashtags #SaritaArpía #SaritaAsesina y #DóndeEstáJoséJosé se mantienen como tendencia en Twitter.

-La tarde del martes, José Joel ofrecen una rueda de prensa a los medios donde se enteran que su padre murió en un hospicio y no un hospital como dio a conocer Sarita.

-José Joel, Marysol y Sarita se reúnen en el Consulado de México en Miami.

-Tras dos horas y media de conversación, los tres hermanos aparecen con el cónsul general de México en Miami, Jonathan Chait, para anunciar su reconciliación y los homenajes póstumos a José José.