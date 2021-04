Invita Bárbara Mori a reflexionar

Tijuana, BC.- “A los veintinueve años me encontraron cáncer en el cuello del útero, yo al día siguiente me iba de viaje, me fui a Canadá un mes y me cuestioné muchas cosas, de lo afortunada que era, del trabajo que tenía, de la familia, al regresar me operé”, recordó Bárbara Mori.

La actriz que ayer estrenó “Todo lo invisible”, cinta mexicana que invita a la reflexión, luego de que a su esposo en la historia le cambiara la vida drásticamente, se comparó tal cual le sucedió a ella.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Pasé por el enojo de que como a mí, de que si me muero, mi hijo, pasé por muchas capas, entonces como que eso me hizo replantearme la vida.

“Y lo que sucede con el personaje de Ari (Brickman), me recuerda mucho eso, el replantearte que lo que tenemos lo damos por sentado que todo va a estar bien”, indicó la actriz.

En entrevista vía telefónica, la uruguaya, nacionalizada mexicana, recalcó que este tipo de historias abre los ojos a que todo lo invisible, se vuelva visible.

Amanda, es el papel que interpreta, una mujer que apoya a su marido tras perder la vista en un choque automovilístico, y juntos se enfrentan a una nueva vida.

“Ama a su marido, es una mujer que cuida a su familia, trabaja y trata de estar y aportar a la casa, es una mujer que cuando su marido pasa por eso, se aboca a sostener y ser el pilar.

“Además ella pues está aguantando lo más que puede, porque ella también perdió una parte de su alma de alguna forma, de esa media naranja que mermó parte de la relación”, detalló Mori.

La cinta que está de la mano de Cinépolis, cuenta con las actuaciones de Ari Brickman, José María de Tavira y Daniela Schimidt.

Sobre el cine mexicano actual, considero Mori que se han hecho muchas historias para captar la taquilla, que si bien es válido, le gustaría que se experimentaran más historias que transforman el pensamiento del espectador.