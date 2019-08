'Estoy a favor de las mujeres': Julieta Venegas

Ciudad de México

“Yo la verdad no voy a estar a favor de la violencia, pero sí a favor de las mujeres”, dijo Julieta Venegas al mismo tiempo que considera que en los medios se deberían de resaltar las cosas que han tenido que vivir las mujeres y no sólo el tema de que hubo violencia en la manifestación.

“Al sacar el tema de la despenalización del aborto, de la violencia hacia las mujeres, yo no me quedo en que solamente ‘hubo violencia’, es momento que las mujeres podamos expresar esta desesperación, impotencia de ver esta cosa sistémica que va funcionando en contra de nosotras”, dijo en entrevista.

La cantante considera que en todas las manifestaciones siempre hay grupos de choque para desvirtuar el movimiento, pero a pesar de ello, es momento de que todas las mujeres se unan y levanten la voz.

“Se está levantando una fuerza muy intensa y muy removedora para todas; rescato que las mujeres estamos diciendo que hay una violencia muy clara en contra de nosotras. Yo creo que nadie estamos a favor de la violencia nunca, pero yo sí estoy a favor de una expresión positiva y para mí lo que pasó, digamos los graffitis que quedaron, son una muestra de algo muy fuerte y que está empezando a moverse en México en las mujeres”.

Está ‘enamorada’

La cantante, que desde hace dos años radica en Argentina, está incursionando como actriz en un monólogo, un reto que considera tal vez no se hubiera atrevido a hacer en México.

“Se llama La enamorada, pero mi intención es traerlo a México, ojalá se haga. Allá todo es más chico, a lo mejor por eso me animé, me gusta mucho que da más espacio, hay más estilos, hay cosas más experimentales, para mí es como estar en un banda de rock pero en teatro”.

Estar realizando una obra musical de teatro, dice, le ha despertado el ímpetu nuevamente de crear y entrar al estudio.

“Tengo un montón de canciones, me dieron ganas de grabar, cosa que no me había pasado en un montón de tiempo, ya luego veré en que formato”.

La cantante se encuentra en México apoyando a su hermana Yvonne Venegas, quien estrenó su exposición en el MUAC, “El estudio y su archivo”, con fotos del archivo de su padre.