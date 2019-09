Eiza González ayuda a niños migrantes en Tijuana

Eiza González visitó Tijuana para colaborar en un albergue para niños migrantes mediante los programas de voluntariado de la fundación "YES WE CAN", que apoya a los pequeños en la frontera de nuestro país con Estados Unidos.

La actriz de "Rápidos y Furiosos. Hobbs & Shaw" ayudó construyendo y realizando labores en la cocina, además de jugar con los infantes, leerles algunos cuentos y trabajar con ellos mediante actividades de recreación como la pintura.

González compartió los momentos vividos en el albergue a través de sus redes sociales dando cuenta que la fundación busca donaciones para la construcción de un autobús y habilitarlo como un salón de clases. "Ayudar a nuestras futuras generaciones es la llave, los niños no tienen la culpa en ninguna división política", agregó en la descripción.