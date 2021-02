Diego Boneta goza del éxito

Ciudad de México.- Platicar con Diego Boneta siempre es una experiencia alegre y redonda. Y si bien se ha pospuesto la fecha para su próxima cinta: “Monster Hunter”, es de las primeras cosas que correremos a ver al cine cuando abran sus puertas tras esta terrible pandemia.

A pesar de ello, la plática con el actor que volveremos a ver interpretar a Luis Miguel en la serie de Netflix siempre toma curvas sorprendentes.

Como la férrea defensa a Tom Cruise, con quien compartió créditos en la muy afortunada cinta musical “Rock of Ages” en 2012, y de quien aprendió mucho de lo que hoy considera su ética profesional.

Cada vez que hablamos es por algo diferente. ¿Qué se siente ser ese actor que tantos aman por interpretar a un ídolo de la música, y que luego está en ‘Terminator’ y antes en musicales, pero también en ‘Monster Hunter’?

La verdad es que me siento muy afortunado de estar trabajando en estos tiempos. Esta película en particular la filmé ya hace unos años, curiosamente fue la película que hice después de ‘Terminator’, que fue en 2018. Acabé ese año con ‘Monster Hunter’, me encantó, porque siendo películas tan parecidas, en cuanto al género al que pertenecen al menos, fueron filmadas completamente diferente. Y a mí se me hizo muy interesante como actor. Y como productor también.

Por ejemplo, “Terminator” fue mucho en fondo verde para los efectos especiales, y tenía que imaginar absolutamente todo. Los sets a veces eran otra cosa por completo. Imagínate que estás en una bodega, que es un desierto; lo hicieron increíble.

En “Monster Hunter”, Paul W.S. Anderson, el director, decía: “Quiero que sea un híbrido. Quiero filmar esta película en un desierto en Sudáfrica, donde el pueblo más cercano esté a nos sé cuántos cientos de kilómetros. Y yo solo pensaba: “¿En qué me estoy metiendo?”. Y me mandaba a entrenar con Army Rangers. Me encanta su pasión, claridad y visión. Un tipo que supo adaptar su visión de los videojuegos a las películas, que no es nada sencillo. Y con una actitud padrísima. Y nos fuimos a meter allá. El entrenamiento fue excelente. Yo llevaba muchos años queriendo hacer acción y por equis o ye las cosas se caían. En esta yo quería hacer todos mis stunts (dobles de acción).

Obviamente, después de que trabajé con Tom Cruise que siempre te dice: “Yo hago todas mis escenas de acción”, no, pues, ni modo de no hacerlo yo.

Tom Cruise así empezó él. Yo creo que debe haber tenido aproximadamente tu edad cuando empezó a producir y a hacer más cosas. Y siempre tuvo esa garra por hacerlo todo. ¿Eso lo tienes tú, Diego? Me refiero a la pasión cinematográfica.

¡Totalmente! Y el estilo de Tom, no sé si somos iguales, pero vaya que trato. El liderazgo que ese hombre maneja en un set es impresionante. Fue un mentor para mí. Su sencillez, dedicación, enfoque, disciplina; trata bien a todos los miembros del equipo, se sabe hasta el nombre de sus hijos y esposas, porque llevan años trabajando con él”, explicó.