Detienen cremación de José José

Ciudad de México

Después de que ayer por la mañana Sara Sosa anunciara que el cuerpo del cantante José José sería cremado y sus cenizas se dividirían entre México y Miami, los abogados de Marysol y José Joel detuvieron por 48 horas el proceso de cremación.

Según “Ventaneando”, la orden de cremación que tenía la funeraria Caballero Rivero ha sido pospuesta para exigir la autopsia del cuerpo del cantante.

Los hijos mayores del “Príncipe de la Canción” solicitaron realizar un examen médico del cuerpo del cantante a través de una solicitud familiar, con el objetivo de conocer las causas de muerte.

En entrevista para una cadena de televisión estadounidense, Sarita detalló que su padre quería que la mitad de sus restos estuvieran en México, “donde nació, creció y lo vio florecer, y la otra mitad en Miami, la ciudad que lo aceptó, lo ayudó a renacer, a salir de las adicciones, (donde) conoció a mi mamá”.

La decisión de la necropsia fue tomada por la viuda del cantante, Sara Salazar, el acto se llevaría a cabo después de su homenaje en Miami.

Por su parte, el político Sergio Mayer confirmó que tratarán de renegociar el regreso del cuerpo de José José a México y agregó que la decisión de cremar el cuerpo es de Sara Salazar, madre de Sarita.

Despiden a José José en Miami

Lloraron, cantaron e hicieron una larga fila bajo un sol recalcitrante hasta que pudieron dar el pésame a la familia y ver el féretro cerrado con los restos de su ídolo: El cantante mexicano José José.

Cientos de admiradores recordaron el domingo al astro de la música romántica como una persona simple, sensible y generosa con cuyas canciones se enamoraron. Así le dieron el último adiós al “Príncipe de la Canción”, que falleció el 28 de septiembre en el Sur de la Florida a los 71 años.

“Gracias por recordar a mi papá, por tenerlo en sus corazones. Que nunca muera su música por favor”, dijo entre lágrimas y con la voz entrecortada la hija menor del artista, Sarita Sosa.

Un padre hermoso

“Yo tuve un muy hermoso papá”, dijo Marysol. “El tiempo que yo estuve con él me dio lo mejor de él. Tuve la dicha de despedirme de él; no fue de la manera más adecuada definitivamente, pero le agradezco para siempre... el amor que depositó en nosotros sus hijos para nosotros podérselo seguir brindando a todos ustedes”, expresó tras citar el salmo 23:3: “Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre”.

Cuando su hermano, José Joel, recordó a su padre como “un amigo inigualable, confidente excelente, artista maravilloso y por sobre todas las cosas un padre excepcional”, los admiradores se pusieron de pie para aplaudirlo y empezaron a gritar “Que viva el príncipe”, “José José para siempre” y “Se siente, se siente, José está presente”.