Danna Paola revela que fue drogada

Ciudad de México.- Danna Paola confesó que vivió una situación de riesgo durante su estancia en España cuando grababa la serie "Élite" de Netflix. Una noche fue drogada mientras se divertía en un bar y por los efectos de la sustancia terminó en el hospital.

La actriz y cantante, quien el fin de semana ofreció el concierto virtual 'Welcome to my break up party', compartió en entrevista con Yordi Rosado un episodio de su vida que muy pocas personas conocen: salió a cenar con un amigo a un bar en Madrid sin imaginarse que iba a poner en riesgo su integridad.

Después de que rato, el amigo de Danna Paola fue al baño y ella se quedó platicando con los demás. Recuerda que colocó su vaso en la mesa y al parecer alguien puso alguna sustancia en su bebida porque después de tomar un sorbo, sintió un fuerte mareo.

“Me pasaron cosas horribles en Madrid en la primera temporada. Fue la primera vez que tuve la oportunidad de salir a la calle, salir a las cuatro de la mañana y caminar sin que me pasara nada, no sentirme insegura, pero un día pasó, eso es una experiencia muy loca porque fui a cenar con un amigo que llegaba de México y al día siguiente yo tenía llamado a las 8:00 de la mañana para grabar Élite, entonces nos fuimos a un lugar muy cool de Madrid que era un restaurante y a las 10 de la noche se abría y ponían un DJ y era latino”, contó Danna Paola.

La artista contó que el lugar abrió la pista de baile “y había un grupo de latinos en las mesas de abajo y estaban fumando shisha y llegaron y mi amigo dijo ‘Están muy guapos', así que pedimos un gin tonic para los dos, el vaso estaba pintado de rojo, nos lo dividimos y comenzamos a platicar con estos chavos latinos y fumé de la shisha y de repente mi amigo me dijo ‘Voy al baño', no pasaron ni 10 minutos, dejo el vaso y no me di cuenta de que llegó otro hombre y de repente me dice ‘¿Este era tu vaso, no?'.