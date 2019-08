Celso Piña, un 'rebelde' hasta el final

El músico y cantante Celso Piña, “El Rebelde del Acordeón”, falleció ayer a los 66 años de edad a consecuencia de un infarto.

El artista falleció en el hospital San Vicente de Monterrey debido a un infarto al corazón, de acuerdo con lo informado por la periodista Denisse Maerker.

Minutos más tarde, la noticia fue confirmada por La Tuna Récords, disquera del cantante.

“Con un profundo dolor comunicamos la inesperada partida del maestro Celso Piña, quien falleció hoy en Monterrey a las 12:38 pm a causa de un infarto”, informó en un comunicado de prensa.

“Nuestras más sentido pésame a su familia, amigos y seguidores. Nos quedamos con un intenso vacío pero nos deja un gran legado musical. Agradecemos respetar la privacidad de la familia. Descanse en paz Celso Piña, El Rebelde del Acordeón”, agrega el mensaje.

Su hija Cecilia Piña Ortiz fue la primera de los familiares del artista en pronunciarse en redes sociales y publicar el siguiente mensaje en su cuenta de Facebook:

“Papá te amo con todo mi corazón, fuiste y serás siempre el mejor del mundo, no tengo palabras para expresar, no sabes cuánta falta me vas a hacer pero al fin estaré muy agradecida y bendecida con Dios por haberme dado la dicha de estar contigo hasta el último momento, ahora vas a llevar tu música al cielo a donde te faltaba llegar”.

SU ÚLTIMO TUIT

Celso se mantenía activo en redes sociales, por lo que seis horas antes de anunciarse su muerte, hizo su última publicación en su cuenta oficial de Twitter.

El artista subió el videoclip del en vivo de “Cumbia sobre el río suena” que interpretó con Pato Machete.

“No hay quien se resista a la cumbia”, escribieron junto al video.

Celso Piña tenía anunciada una presentación el próximo 6 de septiembre en el Festival Cultural Siente San Nicolás 2019.

Un pionero musical

Nació en la ciudad de Monterrey el 6 de abril de 1953. De trabajar en una tortillería de la colonia Independencia en la ciudad de Monterrey (para la que escribió la canción “Mi colonia Independencia”) llegó a ser reconocido como un prodigio musical por sus arreglos dentro de la cumbia.

Aunque nunca tomó clases profesionales de música, logró dominar y perfeccionar su instrumento que lo hizo acreedor del apodo “El Rebelde del Acordeón”.

El también compositor y arreglista fue pionero al lograr la fusión de sonidos tropicales con ritmos de géneros populares como sonidero, ska, reggae, rap y hip-hop, entre otros, por lo que es considerado como uno de los mejores músicos de México, Latinoamérica y Estados Unidos.

Después de algunos años de tocar puertas, finalmente su trabajo dio frutos y se lanzó a la fama mundial con exitosos temas musicales como “María Salomé”, “Pensando” y “Fantasía de acordeón”, que se desprendieron del disco “Dile” (1996).

Su trabajo lo llevó a tocar en diversos festivales como el Cervantino y el Vive Latino, así como a premiaciones como los Grammy Latino o los VMA, donde compartió escenario con personalidades de la música en español como Lila Downs, Julieta Venegas, Natalia Lafourcade y Gloria Trevi.

También llegó a ser la inspiración de un documental titulado “Celso Piña: El rebelde del acordeón” en 2012, dirigido por Alfredo Marrón Santander, donde se indaga el surgimiento de los sonideros y la popularidad de la música cumbia en la famosa colonia donde Celso creció.

Celso Piña visitó por última vez Tijuana el 4 de julio del 2018, en la presentación de su disco que grabó con la Orquesta de Baja California.

LO MEJOR DE CELSO EN SPOTIFY

Mi Matamoros querido

Cumbia campanera

Un pedacito de ti

Dormir soñando

Reina de cumbias

Aunque no sea conmigo (feat. Café Tacvba)

El porro magangueleño

El pulgón

El abandonado

La ramita de ciriguaya

Chúntaros style

Es bueno recordar...

Celso Piña se presentó por última vez en Tijuana el 4 de julio del 2018, en la presentación de su disco que grabó con la Orquesta de Baja California

¿Sabías que...

Existe un video donde el ganador del Premio Nobel Gabriel García Márquez baila al ritmo de la cumbia de Celso Piña?