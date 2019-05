Cardi B cancela presentaciones para recuperarse de cirugías estéticas

Cardi B ha cancelado todas sus presentaciones de este mes por recomendación de los médicos debido a que no se ha recuperado completamente de sus recientes cirugías plásticas de senos y liposucción.



La intérprete de "Bodak Yellow" decidió hacerse dichas operaciones después de haber dado a luz a su hija Kulture en julio del año pasado, así lo afirmó la revista TMZ.



A principios de este mes, Cardi B comentó que se había sometido a las cirugías, sin embargo, no descansó lo suficiente y actuó en el Festival Beale Street Music el 05 de mayo donde mostró su preocupación a los asistentes y les dijo que tal vez debió haber cancelado su participación ya que estaba haciendo mucho esfuerzo y no era bueno para ella. Desde entonces los médicos no han visto mejoría en su cuerpo, aún sigue muy hinchada.



La cantante se encuentra molesta por todo el problema y en especial porque no le gusta fallarle a sus fans. Su representante comentó para la revista HollywoodLife que "Cardi se mostró demasiado entusiasta al volver al trabajo. No se tomó el tiempo necesario para recuperarse por completo".



Su difícil agenda afectó a su cuerpo y le han dado estrictas órdenes médicas para retirarse del resto de sus actuaciones durante todo mayo. Está muy decepcionada por cancelarle a sus fanáticos.



Según su representante, la cantante de "I like it" regresará pronto a los escenarios. Mientras tanto la artista estrenó el día de ayer el video "Wish Wish" con el Dj Khaled y 21 Savage.