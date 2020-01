Billie Eilish hace historia en los Grammy

Los Ángeles, California

Los premios Grammy de 2020 coronaron a la pareja artística formada por Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connell como los artistas con mayor impacto en la industria el año pasado.

Billie Eilish se llevó el premio al Mejor Nuevo Artista de la industria de la música en Estados Unidos.

"Bad Guy" es la Canción del Año y la Grabación del Año. El disco "When we all fall asleep, wher do we go?" es el Mejor Álbum de pop Vocal contemporáneo, la clasificación en la que decidió ponerlo la Academia.

La clasificación da un poco igual: También ganó Álbum del Año en general. Finneas O’Connell ganó por la producción del disco y se llevó el codiciado premio de productor del año.

Billie Eilish hizo historia al ganar las cuatro categorías generales de los premios Grammy en un mismo año, algo que no ocurría desde que lo consiguió Christopher Cross en 1981.

Los dos hermanos grabaron el disco literalmente en su casa en el barrio de Highland Park, en Los Ángeles. Pertenecen a una generación que graba música en su casa, se la producen ellos mismos y la comparten directamente en las redes mientras los sellos discográficos corren detrás.

Impone juventud

Antes de arrasar, Billie Eilish ya había hecho historia al ser la persona más joven nominada en las cuatro categorías principales de los Grammy. Las nominaciones se anunciaron cuando tenía 17 años y se presentó en la gala con 18.

La edición de este domingo era la primera en la que había dos artistas nominadas en las cuatro categorías, Eilish y la rapera Lizzo.

Lizzo y Rosalía

Lizzo fue la otra triunfadora de la noche con tres grammys. En las categorías de música latina, Rosalía ganó el premio al mejor álbum de música urbana o alternativa latina por El mal querer, la obra que la ha catapultado al estatus de artista global y que la ha llevado hasta el escenario de los Grammy.

PRINCIPALES GALARDONADOS:

Album del año:

“When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, Billie Eilish.

Grabación del año:

“Bad Guy”, Billie Eilish.

Canción del año:

“Bad Guy”, Billie Eilish y Finneas O’Connell.

Mejor nuevo artista:

Billie Eilish.

Mejor álbum pop vocal:

“When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, Billie Eilish.

Mejor interpretación pop solista:

“Truth Hurts”, Lizzo.

Mejor interpretación pop de un dúo o grupo:

“Old Town Road”, Lil Nas X con Billy Ray Cyrus.

Méjor álbum urbano contemporáneo:

“Cuz I Love You”, Lizzo.

Mejor interpretación de R&B tradicional:

“Jerome”, Lizzo.

Mejor canción de rock:

“This Land”, Gary Clark, Jr.

Mejor interpretación de rock:

“This Land”, Gary Clark, Jr.

Mejor álbum de blues contemporáneo:

“This Land”, Gary Clark, Jr.

Mejor álbum hablado:

“Becoming”, Michelle Obama.

Mejor película musical:

“Homecoming”, Beyonce.

Mejor álbum de raíces góspel:

“Testimony”, Gloria Gaynor.

Mejor álbum de pop latino:

“#ELDISCO”, Alejandro Sanz.

Mejor álbum de rock, música urbana o alternativa latina:

“El mal querer”, Rosalía.

Mejor álbum de música regional mexicana:

Mariachi Los Camperos, “De ayer para siempre”.