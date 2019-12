Besará Belinda a otra mujer

Ciudad de México

Belinda, la protagonista del montaje “Hoy no me puedo levantar”, adelantó que, al igual que lo han hecho algunas actrices que la han antecedido en este montaje, se besará en escena con otra mujer, algo que hará por primera vez, una situación que, dice, la tiene emocionada.

“Claro que lo haré (besarse con otra actriz) así está en el libreto y será mi primer beso con una mujer y estoy muy ansiosa de poder hacerlo, así que esperen a verlo”, comentó la cantante.

La intérprete dio un pequeño adelanto de su personaje, “María”, protagonista del musical basado en los temas del grupo español Mecano, que llegará a la cartelera nacional a partir del 31 de enero.

“Esta será la primera vez que hago un musical y que sea este con la música de un grupo tan importante, pues me llena de emoción porque sé que es un gran reto. No solo tienes que cantar, también actuar y bailar, todo al mismo tiempo y eso es algo nuevo para mí. Me estoy preparando mucho porque quiero darles lo mejor de mí”, detalló.

Audiciona para María

En conferencia de prensa el productor Alejandro Gou, quien estuvo rodeado de toda la compañía teatral, en donde también figuran Yahir, Sergio Basáñez y Jesús Zavala, indicó que aunque durante varias temporadas buscó a Belinda para que fuera su María, la cantante tuvo que audicionar para el papel.

En esta nueva etapa, “Hoy no me puedo levantar” tendrá una temporada corta de 60 funciones.