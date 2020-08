Arjona: El miedo lo ha hecho más libre

Tijuana, BC.-Decir no, es algo que Ricardo Arjona tiene claro, y esa es una de sus mayores inhibiciones que ha tenido como artista y que ha trabajado para quitarla.

“De alguna manera todos tenemos miedos, me da miedo que me digan esta canción no va, la industria me da miedo, y para no tener ese miedo, creé ese sello que se llama Metamorfosis que me hará un poco más difícil las cosas, pero me hagan trabajar más libre”, recalcó.

El cantante guatemalteco ofreció una conferencia virtual para promocionar la primera entrega de su disco “Blanco”, ya que en el 2021 llegará “Negro”, un álbum que grabó en los estudios de Abbey Road, el mismo lugar donde nacieron las canciones de The Beatles.

“Me agarró una enfermedad de The Beatles y pienso que no hay ningún músico popular que no haya sido afectado por ellos, algunos lo niegan, otros lo aceptan, pero prácticamente todos tienen que ver con ellos y con el sello que ellos dejaron”, sostuvo.

Acapara el reggaetón

Con el buen humor que lo caracteriza, el intérprete también hizo hincapié en que el reggaetón ha inundado espacios que otros géneros descuidaron.

“Yo creo que ocupa un espacio que los otros géneros dejaron libres. ¿Cómo defender los géneros? Ahí está el asunto no se defienden haciendo duetos.

“Yo sí tengo algo en contra de la gente que pertenece a otro género y para sacar la cabeza hace duetos con ellos, eso no me gusta. Porque digo que la mejor manera de defender rock and roll es haciendo rock and roll y la mejor manera de defender baladas, es haciendo las mejores”, consideró el músico.

Cómplice con Alborán

Arjona es de pocos duetos en su carrera y “El amor que me tenía” se suma con la voz de Pablo Alborán, un artista al que considera competente en todos los sentidos, y al que buscó a escondidas sin que sus disqueras lo supieran.

Aunado a la juventud del español como asunto generacional, el guatemalteco reconoce que ellos, han tenido un interés en su música que no imaginaba.

Blanco y Negro

Llegó el coronavirus y el concepto de su proyecto discográfico evolucionó hasta quedar en dos lanzamientos separados de cada disco, y llevar a Internet una exposición de arte itinerante que se había planificado para ocho grandes ciudades durante una gira, ahora pospuesta.

Pero desde abril, Arjona se ha encargado de lanzar sus sencillos, ocho en total que conforma esta primera parte que incluirán también “Morir por vivir”, “Blues de la notoriedad”, “El invisible”, “Tarot”, “Sobrevivirás” y “El retrato”.

No le agradan shows virtuales

Si bien el mundo del espectáculo es uno de los más golpeados en esta pandemia, el cantante de 56 años dice no tener mucha compatibilidad con los conciertos virtuales en esta nueva modalidad.

“No me imagino un concierto a distancia, creo que la desesperación de muchos ha generado muchas ideas y yo sigo apostando un poco por volver a lo que teníamos antes, con todas las consecuencias que puede haber en el camino.

“Pero no me imagino un concierto con tapabocas, que cada persona esté a dos metros de distancia de la otra, pero también estoy consciente de que tendremos que adaptarnos de alguna manera”, puntualizó.

Desde su punto de vista consideró que los lives no generan ni el 5% de la emoción que genera un concierto en vivo.

“Por eso el fracaso de los conciertos en DVD, es muy difícil, es casi imposible condensar en video la energía que tener un público”, finalizó.

Para saber

-Más de 100 medios de habla hispana se conectaron a la conferencia virtual

-Arjona interpretó con su guitarra un tema de los Beatles

-Destacó que vendrá un disco de duetos con mujeres, totalmente inédito

A detalle

Disco doble: Blanco y Negro

Dueto: Pablo Alborán

Sencillo: “El amor que me tenía”

Canciones: 14