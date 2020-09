Aracely Arámbula ‘invade’ las plataformas musicales

Hermosillo, Sonora.- ¡Aracely Arámbula está de regreso! A la contienda musical con su nuevo sencillo “Malas noticias”, un tema que tiene dedicatoria a las mujeres que de una u otra manera la han pasado mal, pero que al final, se levantan y siguen adelante.

Una canción que a partir de hoy invade las diferentes plataformas digitales de la música, compartió la también actriz originaria de Chihuahua, en entrevista exclusiva con Grupo Healy (GH).

“Esta canción, lejos de ser una mala noticia, es para la mujer que acaba de terminar con su pareja, para decirle que no le fue tan mal, que somos fuertes, que nos levantamos, que valemos muchos, y que la vida apenas está empezando”, dijo Aracely en entrevista telefónica.

La famosa trabajó de cerca con los compositores, Luciano Luna y Tony Montoya, para que esta canción fuera el resultado que ella esperaba.

“Cuando me entregaron la letra, me dejaron cambiarle algunas frases y hacerla más a mi personalidad. Todo esto fue una conexión bonita que logré gracias a Blanca Martínez que sabía que tenía muchas ganas de volver a hacer música, de darle algo a las mujeres para que se identifiquen”, explicó.

Necesitamos más seguridad

Esta canción dirigida a las mujeres hizo que Aracely reflexionara sobre la violencia de género que se vive, especialmente la pandemia, donde muchas víctimas se ven obligadas a permanecer bajo el mismo techo que su agresor.

“Es muy triste y doloroso ver cómo los feminicidios pasan todavía en esta época, que demeriten a la mujer como si no valieran nada. Necesitamos más protección, más atención de las autoridades y ojalá que todas las mujeres que sufren violencia ahora encuentren la ayuda para salir de esta situación”, reflexionó.

¡Y viene más!

“La Chule” asegura que jamás se fue del todo de la música, pues de una forma u otra siempre se encontraba el modo de cantar, por lo que ahora planea enfocar más tiempo en lanzar nuevos éxitos como “Malas noticias”.

“Viene esta canción y viene otra que estamos preparando para más adelante. Ayer la escuche en la radio y es una sensación muy hermosa, y tenía mucho tiempo que no sucedía porque no me había enfocado a eso”

“No me he ido del todo, la música siempre estuvo presente en mi vida (…) Como cuando tuve la oportunidad de hacer ‘Perfume de Gardenias’ con la Sonora Santanera, o cuando canté el tema principal de ‘La Patrona’ y ‘La Doña 2’, no solté la música realmente pero no le había podido dedicar más tiempo”, comentó.

No se cierra a las posibilidades

Si bien, Aracely dijo que por ahora no está interesada en hacer reguetón, tampoco se cierra a la posibilidad, aunque quiso dejar en claro que, como buena norteña, su enfoque musical irá hacia el género regional mexicano.

“Cuando yo vivía en Miami, sí escuchaba mucho el reguetón, pero extrañaba la música mexicana y la verdad elijo esto. No estoy cerrada a nada, todo cambia y evoluciona, no me casaré con un solo ritmo; a lo mejor se viene una canción buenísima y nos animamos”, agregó.

Tome nota

Aracely Arámbula

Canción: “Malas Noticias”

Estreno: 25 de septiembre

Disponible en: iTunes, Spotify, Apple Music, Pandora, Youtube Music, Claro-música, Amazon-music, Google Play, deezer, Tidal, iHeartRadio, napster y musical.ly.