Anda 'La Guzmán' con el ex de su hija

A escasas semanas de desatarse los rumores con respecto a que Alejandra Guzmán mantiene una relación más que amistosa con Christian Estrada, ex novio de su hija Frida Sofía, la joven ha confirmado esta situación.

De acuerdo con una publicación en México, la hija de la cantante no se mostró sorprendida ante estas especulaciones del romance entre su famosa madre y su ex.

“Verlos juntos no es nada nuevo para mí, yo ya lo sabía, y aunque con mi mamá no tengo comunicación desde hace meses por esta y otras cosas, me dolió muchísimo que se destapara esta situación. No es la primera vez que se mete con un ex, es horrible, espero que vean que no soy la pin... loca… ¡ya saben por qué soy así”, reveló la joven de 27 años.

De la misma forma, Frida confesó que la cantante mexicana celebró su cumpleaños 51 junto al modelo de 27.

“Pasó su cumpleaños en Nueva York con Christian y los hermanos de él, que son sus vestuaristas. Lo peor es que cuando ella viene a Miami no me habla, pero eso sí, ante cámaras dice: ‘¡Le mando besos!’, yo me enteré (que él le llevó mariachis) por alguien cercano a mi madre, imagínate cómo me quedé.

“Me dicen que hay un video de ellos bailando juntos y no lo he querido ver porque esta situación me duele en el corazón”.

Sin embargo, Frida Sofía aseguró que este no es el verdadero motivo de su distanciamiento con “La Guzmán”.

“Voy a dejar algo claro: No le voy a dar importancia a este asqueroso, lo que él tiene con mi mamá no es lo que me tiene separada de ella, esto simplemente me va a alejar más de mi madre (…), pero este pend... lo hace por fama. ¿A quién no le gusta estar rodeado de éxito? Él dice que la acompaña porque sus hermanos trabajan con ella, pero yo me pregunto: ¿No los puede ver fuera de su trabajo?”.

Conjuntamente, la joven detalló que más allá de los galanes, la intérprete de “Mala hierba” también empezó a distanciarse de ella cuando comenzaron a compararlas por su cuerpo y atractivo, además, recalcó que antes ya le había hecho lo mismo con otro ex novio.

Finalmente sentenció: “Y no es lo más fuerte, así que imagínate, pero poco a poco lo iré sacando, porque es mi terapia”.

Explota

Enrique Guzmán ya se cansó de ser cuestionado por la confrontación que mantiene su nieta Frida Sofía con su hija Alejandra Guzmán.

Aunque brindó una entrevista muy relajada al abandonar el set del programa “Hoy”, al ser interrogado por las diferencias entre su hija y su nieta, el intérprete de “La Plaga” replicó:

“No te metas en cosas personales, no me interesa contestar eso, ¿me oíste?, no me interesa contestar ese tipo de cosas. Son cosas que no tienen que ver conmigo”.

A pesar de que en otras ocasiones don Enrique se había mostrado accesible para hablar del tema, ahora que los rumores apuntan a que “La Guzmán” mantiene un romance con el ex novio de su hija, el cantante prefiere hacer oídos sordos y no dar su versión al respecto.