Ya no hay espacio en el panteón de Maneadero  

Ensenada, BC.- El Panteón Municipal de Maneadero ya no cuenta con espacio para que los habitantes de la zona puedan sepultar a sus familiares, sin embargo, el Ayuntamiento no ha querido llegar a un acuerdo con el propietario del terreno colindante para así ampliar el panteón, explicó Raymundo Carrillo Huerta, Presidente del Ejido Nacionalista Maneadero.

“El problema es que se terminó el espacio del panteón, lo que le pertenecía al Municipio que son como cuatro hectáreas aproximadamente y ya no cabe una persona más, no hay espacio para los familiares o gente que fallece en la comunidad, no se puede sepultar en Maneadero”, señaló.

El Presidente del Ejido comentó que ya tienen cinco años sin espacio en el panteón, y aunque el problema lo vienen planteando desde finales de la administración de Gilberto Hirata Chico, el siguiente Alcalde, Marco Antonio Novelo, también ignoró el tema y actualmente Armando Ayala tampoco les ha dado respuesta.

“No le han encontrado una solución, a un lado hay suficiente espacio, nada más que es propiedad del ejidatario Salvador Magaña pero la autoridad no ha llegado a un acuerdo con él, nosotros como ejido le hicimos una propuesta al Municipio de operarlo nosotros mediante un convenio con el propietario de la parcela, pero ha habido muchas reuniones pero pocos avances”, lamentó.

Carrillo Huerta le solicitó al Presidente Municipal, Armando Ayala, que les dé el panteón en comodato o concesión para comenzar a operarlo inmediatamente.

“Nosotros contamos con un acuerdo con el propietario de la parcela colindante, es increíble que no se pueda sepultar en el panteón de Maneadero cuando a un lado hay espacio, pero no ha habido interés, el último año de Hirata, los tres de Novelo y lo que va de Ayala no se ha podido solucionar el problema”, expresó.

Asimismo, el Presidente del Ejido, mencionó que actualmente el panteón de Maneadero se encuentra en total abandono.

“No podemos responsabilizar únicamente a la autoridad porque los que tenemos familiares en ese panteón tenemos la obligación de mantener el panteón limpio y en buenas condiciones las tumbas de los familiares”, consideró.