Vitivinicultores denuncian irregularidades en construcción de foro para eventos

Ensenada, B.C.- Vitivinicultores han denunciado la devastación de flora y fauna de 20 hectáreas de la zona agrícola del Valle de Guadalupe para realizar un foro de eventos en el que este fin de semana se presentará el cantante Christian Nodal, sin embargo, no se cuenta con ningún tipo de licencia ambiental o plan de protección en dicha obra.

Todo para poder realizar el concierto de Christian Nodal, pedimos a cualquier asistente a este concierto y al artista que valoren los graves e irresponsables daños ambientales que esta empresa genera al Valle de Guadalupe, y que protejan el medio ambiente rechazando estos eventos que se realizan sobre la destrucción y ecocidio de nuestra flora y fauna”, expresó la agrupación en su página.

José Julio Santibáñez, representante legal de los grupos organizados de vitivinicultores del Valle de Guadalupe, puntualizó que en el entronque de la carretera Tecate- Ensenada hay movimiento de tierra y deforestación para construir un foro donde se van a llevar a cabo conciertos masivos, específicamente los conciertos que ofrecerá Christian nodal el sábado 9 y domingo 10 de octubre.

Comentó que la situación preocupó a la comunidad que habita y trabaja en el Valle de Guadalupe, por lo que se investigó si esos movimientos de tierra y deforestación contaban con los permisos para ello, ya que la reglamentación y el programa sectorial para el Valle estávigente y resulta aplicable para cualquier modificación de uso de suelo, licencia ambiental o permiso de construcción.

“Se pidió la información a la autoridad municipal y no ha contestado, en el Estado nos dijeron categóricamente que no han otorgado ningún permiso y en la Federación tampoco, entonces por deducción podemos determinar que no se tienen esos permisos federales y estatales, y el municipal si existiera tendría que haber tenido un permiso de congruencia con Sidurt del estado”, explicó.

El abogado puntualizó que de existir un permiso, se habría otorgado de manera irregular o contrario a la reglamentación y al programa sectorial del Valle de Guadalupe.

En cualquier de los dos casos, no habiendo permisos o habiendo, serían igualmente irregulares y acarrearían responsabilidades administrativas y hasta penal para aquel funcionario que hubiera otorgado algún permiso en contravención al reglamento y a la ley”, advirtió.

El representante legal de los vitivinicultores informó que se interpusieron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía general del Estado y ante la Dirección de Ecología del Estado para que se investigue y se apliquen las sanciones correspondientes.

El Valle de Guadalupe corre el riesgo de ser depredado con este tipo de actividades

El abogado mencionó que el Valle de Guadalupe representa un destino enoturístico de primer nivel, sin embargo, corre el riesgo de ser depredado con este tipo de actividades que no resultan compatibles con la vocación agrícola.

El martes clausuraron los trabajos que se desarrollaban donde se piensa hacer el foro pero rompieron los sellos, hay fotografías y videos, esto también se convertiría e un delito y escalaría un aspecto de carácter penal que también se está pidiendo a la fiscalía que investigue y tome cartas en el asunto”, indicó.

Por su parte, la gerente de Provino, Fernanda Escobosa Castañeda, señaló que en este rechazo han estado participando los miembros de Por un Valle de Verdad, el Consejo de Productores de Vid, la Asociación de Vitivinicultores de Baja California, la Asociación de Productores de El Porvenir, pobladores, restauranteros y hoteleros de la zona.

“Estamos preocupados por la falta de reglamentación sobre los usos de suelo, este foro está sobre un predio que su uso de suelo es de conservación y agrícola, no es comercial, no ha habido un cambio de uso de suelo, así que si hay un permiso es irregular al no haber una congruencia con el uso de suelo”; expuso.

En relación a los conciertos que se realizarán este fin de semana se estima que podrían asistir alrededor de 10 mil personas cada día.

En el pasado se frenaron conciertos porque minimizaba mucho la calidad de vida de los pobladores, es mucho ruido, mucho tráfico, la cantidad de basura y la depredación que hubo ahorita a la flora es un factor determinante, no hay que olvidar que estamos en un área agrícola”, manifestó.

Ayuntamiento aplicará una multa a la empresa

Por su parte el departamento de inspectores de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente del XXIV Ayuntamiento, informó que realizó una revisión a mediados de septiembre.

La empresa responsable indicó que sólo era un despalme y limpieza del terreno; de esto se cuenta con un acta circunstanciada y el reporte del inspector, por lo que será aplicada una multa, ya que es lo que compete en el ámbito del gobierno municipal”, aclaró la dependencia.

El gobierno Municipal especificó que en la cuestión ambiental, tocaría a Profepa a quien se le debe requerir el cambio de uso de suelo.

“Si el desmonte fuera dentro del centro de población, tocaría al Gobierno Municipal. Es facultad del Ayuntamiento conceder el cambio de uso de suelo cuando ocurra dentro de los límites del centro de población, cuando se genera algún impacto ambiental, o movimiento de flora y fauna, deberán de solicitar los permisos necesarios ante la Semarnat”, detalló la dependencia.

Por último, el Gobierno Municipal recordó que hace pocos años hubo una reforma a la Ley Forestal, ya que antes de esa modificación todos los cambios de uso de suelo forestal, incluyendo los que estuvieran dentro del centro de población, los otorgaba la Semarnat