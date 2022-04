Vigilarán que no haya niños en los campos agrícolas de Ensenada

Ensenada BC.- Luego de que se aprobara una reforma a la Ley Federal del Trabajo que permite que los jóvenes trabajen en el campo, el secretario del Trabajo, Alejandro Arregui Ibarra, puntualizó que realizarán operativos en los campos agrícolas para que no haya niños trabajando.

“La reforma de reciente aprobación fue precisamente para regular el tema del trabajo infantil, se autoriza incorporar a trabajadores de 15 a 17 años y poder meterlos al régimen de seguridad social, lo que se pretende es regularizarlos, pero en el caso del trabajo de los menores estaremos haciendo las inspecciones correspondientes”, apuntó.

El funcionario dijo que están haciendo un llamado a las empresas para que pongan atención y si ven que trabajadores se presentan en los campos con menores de 15 años, le den la garantía de una estancia infantil.

Estamos trabajando con las empresas precisamente para sensibilizarlos y que los patrones tomen acción para que les den las condiciones a los y las trabajadores que tienen menores para que durante la jornada laboral puedan estar en un estado de cuidado y atención con toda la garantía de su integridad”

Puntualizó.

Sensibilidad en el tema

Alejandro Arregui afirmó que están trabajando con las empresas para que haya sensibilidad en el tema, sin embargo, reconoció que también en algunos casos los trabajadores agrícolas se resisten a dejar a sus hijos en una estancia.

“No podemos titubear en ese sentido, por eso las empresas han mostrado una gran disposición a nuestra recomendación de generar espacios dignos para la atención de los menores”, enfatizó.

El secretario del Trabajo comentó que de abril a octubre inicia la temporada alta de trabajo en los campos agrícolas, con un promedio de 50 mil a 80 mil trabajadores, sin embargo, no hay una cifra de menores.

“No existe una cifra formal de menores porque nosotros nos basamos en los reportes de altas al Instituto Mexicano del Seguro Social, si se da el trabajo infantil no está registrado, no hay un dato preciso porque los patrones no lo reportan, y lo que se está haciendo es que se regule a través de la iniciativa que fue aprobada parta jóvenes y adolescentes, y mitigar el trabajo de los niños a través de la comunicación con las empresas”, concluyó.