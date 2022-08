Vecinos se manifiestan por falta de servicios en Puerto Azul  

Tijuana BC.- Habitantes del Fraccionamiento Puerto Azul se manifestaron en las oficinas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), debido a que tienen más de seis meses que adquirieron sus viviendas y no cuentan con agua ni alumbrado público.

Hace más de seis meses en una calle que acaban de rehabilitar nos vendieron viviendas y nos dijeron que el agua iba a estar el fin de semana, pero ya tenemos casi seis meses y el agua no llega y la empresa le echa la culpa a Cespe y Cespe a la empresa”

Detalló Francisco Pérez, uno de los afectados.

Los afectados manifestaron que es incomprensible que Infonavit haya dado la autorización para vender esas viviendas, ya que nunca han tenido agua.

Evaluación de predios

“Infonavit compra esas viviendas por el crédito de nosotros, es decir, ya se las pagó a ellos y nosotros se la vamos a pagar a Infonavit, pero se supone que para que pueda hacer eso Infonavit manda a un evaluador para revisar que ya tenga alumbrado público, agua y que la casa esté habitable y en buen estado”, explicó.

Los afectados reconocieron que la empresa que les vendió los convenció de firmar la escritura a pesar de que las viviendas no contaban con los servicios básicos.

“Nos envolvieron diciéndonos que ya iban a estar listas, y todos los que sacamos una casa vía crédito Infonavit es porque en realidad no tenemos para apagar 500 mil o más de contado, tenemos necesidad de habitar nuestra casa, la encargada nos dijo que era un hecho que el fin de semana habría agua y uno firma porque ya te quieres ir, primero nos dijeron que faltaba una válvula, y lego era toda la tubería”, señaló.

Sin servicios

Los afectados mencionaron que cada semana tienen que estar comprando tinacos, y otro problema es la calidad del pavimento, que recientemente se empezó a abrir.

“Hicieron una carpeta toda fea, luego fueron y la abrieron y ahorita la calle está de asco, no tenemos alumbrado público, no porque no haya luz, simplemente porque no pusieron ni los postes”, señaló

Finalmente, el personal de Infonavit que los recibió les solicitó una lista de los titulares de los créditos, para tener un acercamiento con Cespe y la empresa constructora para ver qué se puede hacer.