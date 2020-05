Urge un plan de seguridad en Ensenada

Ensenada.- Luego de que el capitán Adrián Ortiz Ortiz asumiera la titularidad de la Dirección De Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Ensenada tras la renuncia del ex director, el regidor independiente Raúl Vera Rodríguez, señaló que es importante que rápidamente conozca la situación de inseguridad que atraviesa Ensenada y elabore un plan para frenar la violencia.

El edil fijo que algunos regidores tuvieron una reunión con él antes de la sesión de cabildo en la que se aprobó el nombramiento, sin embargo él no fue invitado, por lo que no tuvo oportunidad de cuestionarlo y saber si cuenta con alguna estrategia para devolverle la paz a Ensenada.

“Ni siquiera pude analizar con tiempo su curriculum o quién era, sin embargo, me parece que el cambio llega a buena hora, el ex director, Luis Felipe Chan se le miraba ya tenso y a lo mejor un poco desgastado por la situación, ojalá el nuevo director venga a poner orden, le vamos a dar toda la confianza y habrá que evaluarlo en el tiempo”, expresó.

Vera Rodríguez consideró que el cierre no fue adecuado, ya que se desconoce si el ex director dejó un informe final de resultados y es poco probable que el nuevo director cuente con una carpeta porque desconoce la zona.

“Es necesario que se dé el tiempo para conocer a la corporación y sus necesidades , pongamos a la persona que pongamos, si no conoce la corporación y no conoce las necesidades de los policías, lo que están pasando y la problemática al interior dela corporación, pues va a ser difícil su actuar”, señaló.

Asimismo, consideró que es prioritario que trabaje en conjunto con los asesores y miembros de los cuerpos policiacos que conocen la zona, para que rápidamente se establezca un plan de trabajo que le regrese de manera gradual la seguridad a los ensenadenses.

Por último, opinó que el nuevo director no puede cometer el mismo error que el ex titular de la policía, de acudir a eventos de entrega de despensas o de bacheo en compañía del Alcalde, ya que su principal función no es esa.

“Pedirle al Alcalde que lo deje trabajar, que le permita enfocarse al cien por ciento en las actividades que tienen que ver con su función, que es la seguridad pública”, enfatizó.