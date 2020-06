Urge digitalización de trámites y Ayala desapareció el proyecto

Ensenada.-Luego de que el Gobierno Municipal de Ensenada reconociera que hubo un posible fraude por parte de la empresa encargada del proyecto de la digitalización de trámites, la regidora Brenda Valenzuela Tortoledo, señaló que el Presidente Armando Ayala Robles, no ha informado que pasará con dicho proyecto.

“El mundo cambió, vivimos en un mundo digital y los gobiernos no pueden ser ajenos a la tecnología, las personas deben de dejar de perder su tiempo en traslados, en ventanillas y documentación innecesaria y tienen derecho a un gobierno digital, ya existía una inversión de 16 millones de pesos para esto”, comentó.

A pesar de que el proyecto comenzó a materializarse en la administración pasada, el Presidente Municipal, Armando Ayala Robles, ratificó al Director de Desarrollo Económico, Fernando López Mac Gregor, quien recientemente renunció por presuntas irregularidades, sin embargo, el Alcalde no ha querido afrontar el problema.

“Nosotros le decimos al Alcalde que no es borrón y cuenta nueva, una administración municipal no es iniciamos de cero, la ciudadanía no tiene la culpa, lo que dejó la administración anterior se tiene que retomar y darle seguimiento”, expresó.

La regidora reveló que en las mesas de trabajo para el proyecto de digitalización nunca se logró un avance debido a que los funcionarios estaban más preocupados por generar un dictamen dando a conocer que la plataforma no funcionaba, en lugar de buscar la manera de hacer que el proyecto se concluyera.

“Nosotros insistíamos que se trabajara en una implementación del proyecto, que se separara lo que no servía y lo que sí servía, pasaron varios meses y un día el Alcalde salió sin decirnos a los regidores para decir que había un fraude y que iban a empezar una plataforma de cero”, explicó.

La funcionaria mencionó que los miembros de las cámaras empresariales y de los colegios de ingenieros pusieron todo su esfuerzo para sacar adelante el proyecto, sin embargo, a la fecha no hay información.

“Si el Alcalde iba a destruir el proyecto e iniciar uno de cero, por lo menos lo debió de anunciar en el Comité de Mejora Regulatoria, cosa que no hizo, queremos que nos explique ¿qué va a hacer?, ¿en qué consiste la nueva plataforma?, no nos ha atendido, ni a mí ni a las distintas cámaras”, lamentó.