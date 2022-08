Uno de los vehículos quemados era de un extranjero que rescata perros  

Ensenada BC.- Raymond Thibault es un norteamericano que vive en Ensenada desde hace un año y medio, y que se ha dedicado a rescatar perros de la calle, sin embargo, la semana pasada fue una de las víctimas de los hechos violentos, y fue despojado de su camioneta por cuatro hombres armados para después incendiarla.

Era una Ford Expedition 1998 color azul marino, la usaba para transportar a los perros, para llevarlos y darlos en adopción a en los Estados Unidos, tenía todos los asientos removidos”

Detalló.

Los hechos ocurrieron el sábado 13 de agosto por la mañana, luego del robo acudió a la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia correspondiente y el jueves de la semana pasada acudió a darle seguimiento, y aunque no está confirmado de manera oficial, todo indica que su camioneta es la que fue incendiada el lunes 15 de agosto en la delegación Santo Tomás.

“Primero estaba realmente en shock y con miedo, luego me sentí en shock, con miedo y muy enojado, y luego sentí miedo otra vez y he tenido miedo, pero siento que muchas personas me han dicho que estas mismas personas han sido denunciadas y las cosas no son tan importantes como siento que es el detenerlos de lastimar a otras personas o que las personas estén asustadas de ser lastimadas”, expresó.

En casa

Mencionó que el vehículo estaba en su casa al momento del robo, tres de ellos cargaban pistola, mientras que la cuarta persona cargaba un rifle.

“La policía tiene la oportunidad de parar a quienes están aterrorizando a la comunidad ahora mismo, gente mala hiriendo a la gente, y creo que eso debería de ser su prioridad”, indicó.

Finalmente, señaló que está en busca de un nuevo vehículo para comprar y seguir realizando su labor como rescatista de perros.