Únicamente se autorizarán conciertos de talla internacional en Valle de Guadalupe

Ensenada, B.C.- Aunque hace unas semanas la Dirección de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, informó a través de un boletín que no se permitirían más conciertos en el Valle de Guadalupe, sin embargo, el presidente municipal, Armando Ayala Robles, aclaró que únicamente se permitirán espectáculos de talla internacional.

“Los famosos conciertos que se ha hablado si va a haber conciertos o si no va a haber, acordamos que en el Valle de Guadalupe se van a autorizar conciertos de talla internacional, que traigan turismo internacional, que paguen sus impuestos, que saquen sus permisos y que sean boleteras autorizadas”, puntualizó.

El presidente municipal dijo que antes de anunciar cualquier concierto, los promotores deben acercarse al Ayuntamiento y tramitar sus permisos, ya que es muy común ver que anuncian eventos grandes cuando todavía no cuentan con ningún trámite.

Ya vemos que están anunciando al Buki y aquí no han venido a solicitar su permiso, eso es fraude, le sugerimos a la gente que no compren ningún boleto si no son conciertos que no hayan solicitado sus permisos ante el Ayuntamiento, ya ocurrió una vez con un evento y se enojaron los empresarios porque yo invite a la gente que no compraran los boletos, me hicieron campañas negras, pero yo protejo a la gente”, expresó.