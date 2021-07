Transportistas atraviesan difícil situación financiera

Ensenada, B.C.- “Las financieras no nos consideraron nada, nos cobraron moratorios, intereses sobre los moratorios, nos está yendo como en feria, sabemos que la gente le ha batallado porque está complicado para todos y estamos esperanzados a que en septiembre regrese un porcentaje de alumnos presenciales a las escuelas porque eso también nos ayuda”, indicó.

Gutiérrez Guerra reconoció que el gobierno ha mejorado algunas vialidades principales pero las vías secundarias por las que el transporte circula más están en pésimas condiciones, lo que genera un desgaste en las unidades.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“La situación llegó a tanto que hubo rutas que ya no pudimos seguir operando, ya venían mal, pero con la pandemia empeoraron y los socios ya no podían soportar el costo y las empresas no estaban en condiciones de apoyar, estamos hablando de 700 a 800 pesos diarios que había que ponerle a cada horario para poder sacar parte del diésel y el sueldo del operador, fueron entre 7 y 9 rutas”, señaló.