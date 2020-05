Trabajadoras sexuales reciben apoyo

Ensenada.- La Asociación Civil “Trans Ensenada, una lucha con valor”, apoyó a 30 transexuales que se dedican al trabajo sexual, ya que al estar cerrados los bares de la zona de tolerancia no cuentan con recursos.

El Secretario de dicha asociación, Arturo Serratos Tejeda, especificó que no todas las mujeres trans se dedican al trabajo sexual, sin embargo en la zona de calle Miramar entre Primera y Segunda hay un promedio de 80 a 100 que trabajan en la prostitución.

No obstante, actualmente apoyan a 30, quienes han accedido a revisiones médicas de manera periódica y que no utilizan drogas, lo que da la certeza de que los apoyos serán utilizados para alimentación y pagar servicios y no para la compra de droga.

Arturo Serratos mencionó que a raíz del confinamiento se gestionaron apoyos con organizaciones de Estados Unidos y Canadá para la compra de despensas, artículos de limpieza y apoyar económicamente para el pago de servicios como electricidad, agua, gas y renta.

“Ellas piden que se les abran los centros de trabajo pero en este momento es prácticamente imposible, es por eso que buscamos una opción para apoyarlas, es muy difícil para ellas porque la mayoría vive de su servicio, algunas trabajan en alguna estética pero también han sido cerradas y por la condición de ellas la mayoría vive alejada de su familia y no tienen ese respaldo”, señaló.