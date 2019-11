Tome precauciones por lluvias a partir del martes

Ensenada.- A partir del mediodía de este martes 19 de noviembre, se esperan precipitaciones pluviales que podrían alcanzar entre los 25 a 50 milímetros por metro cuadrado, informó la Unidad Municipal de Protección Civil del XXIII Ayuntamiento a cargo de Armando Ayala Robles.



El titular del área,Julio César Obregón Angulo, indicó que, con base en información del Servicio Meteorológico Nacional (SNM), las lluvias permanecerán hasta el próximo jueves 21 de noviembre.



El funcionario municipal comentó que las precipitaciones pluviales serán de fuertes a muy fuertes y el viento pudiera alcanzar ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.



Hizo un llamado a la población para que tome las medidas preventivas ante el pronóstico climatológico a fin de evitar enfermedades y situaciones de contingencia.



Recordó que es importante que la ciudadanía permanezca alerta a los reportes y/o actualizaciones del clima, así como a utilizar de manera responsable el número de emergencias 911.



Medidas preventivas generales

· Revise los techos y bajadas de agua, los cierres de ventanas y puertas.

· Asegúrese de que velas, estufas de carbón y calentones estén alejados de objetos que se calienten e incendien.

· Extreme cuidados con niños y adultos mayores.

· Evite salir de tu hogar y permanece atento de los reportes oficiales.



Recomendaciones de seguridad vial ante las lluvias

* Disminuye la velocidad.

* Mantén la distancia con el auto delantero.

* Enciende las luces de tu vehículo.

* Conduce sobre el carril derecho, hazlo como medida de protección pues así tendrás más espacio para maniobrar ante cualquier imprevisto.

* No realices giros inesperados y utiliza las direccionales.

* Evita conducir si la lluvia y el viento son demasiado fuertes.

* No cruces arroyos o vialidades con acumulaciones de agua.

* Guarda la calma, ya que las lluvias suelen causar embotellamientos.

* Utiliza responsablemente la línea de emergencia 911.

* Respeta el Reglamento de Tránsito y las indicaciones del personal policial.



Protege a tu familia: ¡Qué las lluvias no te sorprendan!

Antes de las lluvias

- Elabora un plan mediante el que toda tu familia conozca las vías de evacuación, puntos de reunión y los enseres que le corresponderá a cada miembro transportar en caso de contingencia.

- Verifica que el techo y bajadas de agua de tu domicilio se encuentren en buen estado.

- Elimina de tu predio toda acumulación de material que pueda obstaculizar el paso del agua al alcantarillado próximo a tu vivienda.

- Protege las ventanas con cinta de aislar y/o micas anti estallamiento.

- Prepara un botiquín de primeros auxilios e incluye los medicamentos que tu familia requiera.

- Almacena agua -1 galón diario por persona- y alimentos no perecederos mínimo para tres días -si son enlatados no olvides incluir un abrelatas-.

- Coloca los documentos importantes en bolsas de plástico.

- Ten a la mano una linterna, un radio de pilas, pilas de repuesto, así como un duplicado de las llaves de casa y automóvil.

- Coloca todos los productos tóxicos -herbicidas, insecticidas, químicos para limpieza, aceites para automotor- fuera del alcance del agua.



Durante lluvias torrenciales ¡No te arriesgues!

- Conserva la calma, permanece en tu hogar y no envíes a tus hijos e hijas a la escuela.

- Desconecta todos los aparatos eléctricos.

- Sintoniza emisoras locales para obtener información del clima o de Protección Civil.

- Usa tu teléfono y tu automóvil únicamente en caso de emergencia.

- Si estás en riesgo y las autoridades lo ordenan, prepárate para abandonar tu vivienda y lleva sólo lo indispensable.

- Si vives junto a un arroyo, ladera o en zona costera propensa a las inundaciones, aprende la mejor ruta hacia terreno elevado.

- Mantente alejado de canales, lechos de arroyo y terrenos bajos.

- En caso de quedar atrapado en una corriente, sal de tu vehículo y busca un refugio seguro.

- No te acerques a postes o cables de electricidad averiados, el agua conduce la electricidad.

- No llames a las líneas de emergencia a menos de que estén en verdadero peligro tu integridad y la de tu familia.