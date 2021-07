Tijuana es el municipio en Baja California con más casos activos  de Covid-19

Ensenada, BC.- El día de hoy el municipio de Tijuana sobre pasa a Mexicali con más casos activos de COVID-19, presentando 153 casos en Tijuana, Mexicali disminuye a 140, Ensenada sube a 93 casos, Tecate 12, Rosarito 11, San Quintín 8 y uno en San Felipe, reportándose un total 418 casos activos, así lo dio a conocer el Secretario de Salud, Alonso Óscar Pérez Rico.

Puntualizó que Baja California se encuentra en semáforo epidemiológico verde a excepción de Mexicali que se encuentra en amarillo, sumando en las últimas 24 horas 60 casos nuevos en el estado, de los cuales Mexicali tiene 13 casos nuevos, Tijuana 27, Ensenada 10, San Quintín 2, Tecate 2 y Rosarito 5.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Informó que en el estado se han estudiado 128 mil 261 pacientes, de los cuales 75 mil 811 han salido negativos, 51,577 han sido positivos y se han presentado 8 mil 687 defunciones.

No contaba con un esquema de vacunación de COVID-19



De los pacientes 8 mil 687 pacientes que han perdido la vida, Mexicali reporta el día de hoy un hombre que perdió la vida, el cual no contaba con un esquema de vacunación de COVID-19 y además tenía comorbilidades.

Rico dijo que desde el comienzo de la pandemia por COVID-19 y su manifestación en el estado, se han recuperado 49 mil 071 personas, de las cuales, el 57 por ciento han sido mujeres, y el 43 por ciento hombres.

Destacó que Ensenada tiene incidencia de 18.3 por cada cien mil habitantes, Mexicali 13, Tecate 10, Rosarito 9.7, Condado de Imperial 9.5, Tijuana 8.3, San Diego 8.1 y el Condado de Yuma 3.1.

Señaló que en el estado se tiene una ocupación Covid Sectorial del 34.78%, teniendo disponibles 225 camas, 238 ventiladores y una tasa de reproducción efectiva del 0.96.

Referente al reporte de vacunación COVID-19, informó que en Baja California se han aplicado 2 millones 100 mil, 503 vacunas con una dosis de Covid; y con esquema completo se tienen 72.62%.



Hoy no hay ningún paciente intubado que haya sido vacunado

“Les invito a todas las personas que tienen pendiente la segunda dosis a que acudan aplicárselas, todas las personas que no están vacunadas corren el riesgo de ser hospitalizados, intubados y perder la batalla; el día de hoy no hay ningún paciente intubado que haya sido vacunado, todos los intubados no tienen vacuna”, resaltó Pérez Rico.

El secretario de Salud mencionó que el día de ayer se vacunaron 2,378 personas, de las cuales 476 fue con Cansino, 1852 con segunda dosis de Pfizer.

Mencionó que el día de hoy se estará vacunado en Tijuana en el Centro de Gobierno IMOS, en la Escuela Primaria F Martínez, Museo el Trompo y Plaza Rio; en Mexicali en Plaza Cachanilla y en Ensenada en la Jurisdicción de Serviciosde Salud de calle Ruiz y 14.

Finalmente, el titular de Salud en Baja California, exhortó a la población a seguir reforzando las medidas de protección, como el uso correcto del cubre boca, conservar el distanciamiento social, el lavado de manos, uso de gel antibacterial y limpieza de superficies.