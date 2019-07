Tiene Sofía Maccagnan un espíritu investigador

Ensenada, B.C.

Recientemente Sofía Maccagnan Madrigal se graduó de bachillerato y fue reconocida como la estudiante de mejor promedio de su generación y la puso un paso adelante de su máxima pasión.

Su deseo de investigar la llevó a desarrollar su propio protocolo para extraer un compuesto de una lombriz de tierra, que podría servir para combatir en forma más efectiva a algunas bacterias que enferman a los peces.

Durante sus estudios en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar en Ensenada, del cual se graduó como técnica en Acuacultura de Aguas Marítimas, Sofía mostró gran interés en la investigación e incluso sus maestros detectaron un gran potencial, ahora a sus 18 años está lista para continuar desarrollándose en la carrera de Biotecnología en Acuacultura de la UABC.

Aun sin comenzar su carrera universitaria, Sofía decidió invertir su tiempo de estudios y vacaciones en colaborar con un docente investigador de la Facultad de Ciencias Marinas de la UABC, Samuel Sánchez Serrano, para realizar una investigación.

“Yo le planteo un tema y ella lo empieza a hacer más grande y la mayoría de los trabajos que se empezaron a hacer fueron motivados por ella”, reconoció Samuel Sánchez.

En el transcurso de la investigación, Sofía logró desarrollar un extracto con una lombriz de tierra, que regularmente se utiliza para hacer composta y encontraron que tiene propiedades antimicrobianas.

“Habiendo ya una investigación plena en este tema, resulta que Sofía empezó a investigar más y encuentra que hay diferentes técnicas para realizar este extracto y obtener este compuesto, y no solo eso, ella me dijo que veía algo raro, que había cosas que no se habían publicado y datos preliminares que no concordaban con lo que decían los investigadores a nivel mundial”, explicó.

Ante el asombro del investigador, Sofía propuso un proyecto alterno para probar diferentes métodos y descubrir un método propio.

“Mi participación fue llevarla un poco solamente, porque todo lo demás Sofía o hizo, ella buscó bibliografía, trabajos a nivel internacional de reconocidos investigadores y que requieren un conocimiento amplio sobre el tema, es cuando vi que teníamos una estudiante especial”, destacó.

El investigador reconoció que el proyecto desarrollado por Sofía está al nivel de una tesis de licenciatura y tiene un gran potencial para ser desarrollado a nivel comercial.

“Este compuesto ya lo estamos considerando para incluirlo en dietas comerciales de los peces para que sea un tratamiento directo y combatir algunos efectos bacterianos”, indicó

Por su parte, Sofía Maccagnan consideró que la acuacultura es el futuro en temas de alimentación, ecología y economía del País.

“Ensenada tiene el potencial de ser un centro de acuacultura de clase mundial y hay muy poca gente que realmente está presentando cosas respecto a sanidad acuícola y a control y detección de enfermedades, el mar es muy grande pero así como nos da muchas oportunidades nos da muchos retos”, externó.

La joven estudiante dijo que hay una gran cantidad de bacterias que viven en el mar y son resistentes a la salinidad, que son muy resistentes a los antibióticos y que mutan muy rápidamente, por lo que es necesario que la ciencia se enfoque en la búsqueda de nuevos antibióticos.

“Creo que si logramos refinarlo todavía más, mejorarlo, aislarlo e identificarlo, puede ser una gran opción no solo en peces, lo que yo busco es llevarlo a crustáceos, moluscos e incluso probarlo con bacterias que podrían afectar a las personas”, manifestó.

Sofía Maccagnan

• 18 años

• Estudiante de Biotecnología en Acuacultura

• Universidad Autónoma de Baja California

• Desarrolló un protocolo para extraer un compuesto de una lombriz que previene enfermedades en los peces provocadas por determinadas bacterias