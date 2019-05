Tiene IMSS seguro para la familia

El “Seguro de salud” que se ofrece en diferentes modalidades en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un plan de pago anual para los que no cuentan con trabajo formal.Francisco Iván Beltrones Burgos, delegado del IMSS en Baja California, señaló que estos beneficios están dirigidos principalmente a personas que carecen de una relación laboral o no están afiliados en otras instituciones de salud.Destacó que la cobertura incluye atención médica, medicamentos, hospitalización, intervenciones quirúrgicas, estudios de laboratorio y rayos x, servicio dental básico, atención por maternidad y leche para recién nacidos durante los primeros seis meses de vida, entre otros.Entre los tipos de aseguramiento disponibles, mencionó, que están el seguro de salud para la familia; para el agricultor; de trabajador independiente y de continuación voluntaria, y todos pueden adquirirse en las subdelegaciones de cada municipio de la entidad.Indicó que la cuota mínima es de 2 mil 700 pesos que pagan las personas de hasta 19 años de edad; mientras que el mayor costo es por 7 mil 700 pesos, que aplica a mayores de 80 años.Beltrones Burgos dijo que los mexicanos que residen en el extranjero también pueden adquirir este tipo de seguro e inscribir a sus familiares directos que residen en México.El delegado mencionó que quien adquiere el seguro debe inscribir al menos a dos personas en el mismo grupo familiar y tiene la opción de inscribirse o no a sí mismo.Finalmente, precisó que sí se aplican restricciones en caso de que el contratante padezca enfermedades preexistentes graves o complicaciones derivadas de enfermedades crónico degenerativas, como cáncer, VIH positivo, sida, problemas respiratorios o cardiacos graves, embolias, infartos y la diabetes con complicaciones tardías.