Taxistas exigen que se aplique la ley en el transporte de aplicaciones

Un grupo de taxistas bloqueó ayer la Avenida Reforma como forma de manifestación en contra del transporte de aplicación móvil, señalando que existe una competencia desleal y el Gobierno Municipal no ha hecho nada al respecto.

El representante de la Unión de Taxistas de Ensenada, José Manuel Narváez Noriega, comentó que durante la administración de Marco Novelo, a los taxistas se les exigió que metieran unidades nuevas para poner en regla al transporte de aplicación como Uber.

“Metimos 300 unidades nuevas del año y el gobierno no nos cumplió, tenemos esperanza que con el nuevo gobierno se aplique la ley, que se haga un estudio porque por el momento es una ilegalidad que no puede seguir existiendo”, expresó.

Narváez Noriega aseguró que los taxistas no tienen una tarifa más alta que Uber y las demás aplicaciones como se ha llegado a comentar, la diferencia es que los taxistas utilizan una tarifa fija con un mínimo de 35 pesos, mientras que el transporte de aplicación maneja diversas tarifas dependiendo de la demanda, el día y el horario.

“Lo importante es que existen leyes y los gobiernos anteriores no se han dado a la tarea de hacerlas respetar, nosotros necesitamos que se aplique la ley, con esta manifestación nuestra intención no es molestar a los ciudadanos, queremos que nos comprendan que nuestras familias están pagando las consecuencias de un mal gobierno”, indicó.

El representante de los taxistas dijo que en Ensenada hay 70 unidades de las distintas modalidades de taxis, mientras que del transporte de aplicación estiman que hay alrededor de 2 mil unidades que no están en ningún padrón del Municipio.

“A nosotros como taxistas nos piden el seguro de cobertura amplia y daños a terceros y es un seguro que no vale 2 mil pesos, es un seguro de 10 a 15 mil pesos dependiendo de la agencia, mientras que en todas las aseguranzas traen con letras grandes que no se hacen responsables de aplicaciones , hace un mes un Uber tuvo un accidente en Tijuana y mató a dos personas y se lavaron las manos porque no tienen cobertura amplia”, señaló.