Taxistas denuncian cobro indebido de recargos  

Ensenada BC.- El secretario general de taxis amarillos en Ensenada, Carlos Ortiz Benítez, denuncio que el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), les ha estado cobrador Recargos cuando quieren hacer el canje de placas, a pesar de que hay un decreto de condonación que todavía está vigente

“Estamos teniendo problemas con IMOS estatal, hay comunicación con el delegado de Ensenada y aunque tiene buenas intenciones de ayudarnos y ser un gestor, no nos lleva a nada porque los resultados son otros, en días pasados salió un decreto emitido por la gobernadora para que nos condonaran un recargo que lo estaban haciendo de manera indebida y resulta que al momento que van y sacan se los cobran”, señaló.

Comentó que los taxistas están conscientes de que deben hacer el canje de placas como cada año, sin embargo, debido a que la pandemia generó una crisis en el transporte, muchos no pudieron renovar sus unidades o darles mantenimiento, y apenas están logrando reactivar la actividad.

Pedimos esa condonación de recargo porque nosotros tenemos in límite para hacer el canje de placas en marzo, pedimos esa prórroga que atinadamente la gobernadora hizo y fue debidamente publicado en el periódico oficial, y resulta que IMOS no lo está aplicando y nos lo está cobrando, el decreto tiene una vigencia al 30 de septiembre de este año”

Afirmó.

Realizan trámite

El líder de alrededor de 500 taxistas, mencionó que muchos ya han estado yendo a realzar el trámite y les han estado cobrando un recargo de aproximadamente 750 pesos, que debería ser condonado de acuerdo al decreto.

“El delegado nos ha escuchado, sin embargo, no está en sus manos decir te cobro o no te cobro, esto viene de un sistema que tienen ellos implementado en coordinación con la Secretaría de Finanzas y la Ley de Ingresos, pero como que no se pusieron de acuerdo y nos lo están cobrando”, enfatizó.

Por otra parte, consideró falta mayor regularización del área de inspección de IMOS con los servicios de taxi de aplicaciones digitales.

“Tienen cautivos a los que tienen identificados a través de un número económico y de un color, que somos taxistas tradicionales, constituidos y establecidos, pero aquellos que no, como uber y didi , no se pueden controlar y no veo que hagan operativos en lugares de influencia como la central camionera, centros comerciales y parques, hay raiteros que ponen en riesgo la seguridad de las personas y no hacen nada al respecto”, opinó.