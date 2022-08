“Tan unidos como siempre”, afirma Kalimba de Ov7  

Ensenada BC.- Antes de su presentación en el Valle de Guadalupe, el cantante Kalimba ofreció una rueda de prensa en la que habló de cómo es la situación actualmente con sus compañeros de Ov7, con los que pronto iniciará la gira para celebrar los 30 años de la agrupación.

Sin embargo, aunque Kalimba no estuvo envuelto en ninguna de las polémicas al interior de la agrupación, el año pasado trascendió el pleito entre Mariana Ochoa y Ari Borovoy por cuestiones financieras, mientras que Lidia Ávila y M´Balia, hermana de Kalimba, estuvieron distanciadas por diferencias personales, lo que generó un retraso en el tour de los 30 años de Ov7.

La verdad es que nosotros estamos de la mejor manera, estamos ensayando diario, si ven en las redes verán que no hay nada falso, nos grabamos, nos divertimos, es estar entre hermanos, tampoco les voy a decir que no pasó nada, claro que hubo un roce como lo ha habido muchas veces, creo que el hecho de que estuviéramos en pandemia hizo que estuviéramos muy ociosos y le dieron más peso del que se le ha dado en otras ocasiones”

Declaró.

No es la primera vez

El cantante mencionó que no es la primera vez que los miembros de Ov7 no están de acuerdo, ya que son siete formas de pensar muy distintas.

“Definitivamente no es la primera, ni la décima, ni la veinteava, llevamos treinta y tantos años juntos, sabes cuántas veces no hemos estado de acuerdo, sin embargo, el amor siempre va a prevalecer, somos hermanos, eso no iba a evitar que la gira sucediera, que nos amaramos de regreso, que siguiéramos juntos, simplemente estábamos en un momento en el que no nos estábamos poniendo de acuerdo y salió a la luz y se tergiversó”, afirmó.

Asimismo, confesó que los rumores negativos en torno al grupo sí le generaron incomodidad.

“Yo creo que el rumor se quedó ahí, pero para mí, hasta cierto punto ahora que lo pienso, en su momento sí me molestó porque no me gusta que demeriten o ensucien algo tan bonito como mi grupo y el cariño que nos tenemos, pero va a estar bonito, porque cuando nos vean en el escenario van a ver que eran rumores y nos van a ver sólidos y felices”, manifestó.

De maravilla

Kalimba afirmó que actualmente están de maravilla y reflejo de eso fue su primera aparición pública hace unas semanas en el programa televisivo “La Academia”, no obstante, al ser cuestionado sobre si ahora están más unidos que nunca, respondió. “Estamos más bien unidos que siempre”.

“Música nueva si vamos a sacar, de hecho, ya estamos en la elección de canciones, por lo menos dos o tres que ya tenemos a la mano, no sé si termine siendo un EP, no hemos tenido tiempo de planear eso porque todos veníamos saliendo de proyectos, nos sumamos a los ensayos y lo más importante ahorita es darle al público lo que está esperando”, expresó.

En cuanto a la duración del tour, reveló que podía ser la última vez que se presentan como Ov7.

“No sabemos si se va a repetir por muchas razones, por las edades, ya no sabemos si las rodillas nos den para bailar shabadabada en cinco años más, nos estamos preparando, tomamos una hora y media de preparación y después arrancamos con las coreografías, estoy seguro que nos van a ver bailar como jamás nos han visto bailar y cantar”, indicó.

Ser una persona normal

Por otra parte, compartió que la pandemia le sirvió para ser una persona más “normal”; es decir, hacer cosas que nunca antes había hecho.

“Yo empecé en el medio a los dos años y medio y la verdad que hasta cierto punto eso evitó que hiciera algunas cosas muy normales, para mí la pandemia fue la primera oportunidad que tuve para ir al súper, para tender mi cama, lavar mis platos, barrer mi casa, y lo digo de corazón, acabo de cumplir 40 años hace medio mes y en 38 años no supe lo que era vivir una vida normal, lo tuve dos años y lo disfruté en grande, ahora es parte de mi vida cotidiana”, aseguró.

Baja California

Por último, mencionó que Guadalajara y Baja California son sus dos lugares favoritos de México, sin embargo, fue en el extranjero donde se percató de la relevancia del vino mexicano en el mundo.

“Yo descubrí lo importante que era el vino mexicano hace más de una década que estuve en Francia, y me llamó mucho la atención que en una zona mencionaron mucho el vino mexicano, normalmente nos vamos a cualquier otro lugar del mundo y te hablan de tequila, chile, piñatas y mariachi, yo esperaba que hablaran de eso y me hablaron de vino de esta región, me sentí muy honrado”, concluyó.