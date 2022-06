Susana Zabaleta: “siempre hay nervios al cantar con Bocelli”

Ensenada BC.- Tras el concierto que Andrea Bocelli ofreció en Ensenada, la cantante Susana Zabaleta manifestó sentirse muy honrada por haber sido elegida por el reconocido tenor, ya que había otras cantantes interesadas en cantar con él.

Estoy feliz, encantada y muy conmovida la verdad, escuchó a varias cantantes y dijo me gusta ésta, es como todo en la vida, hay que hacer casting, es la segunda vez que me presento con él y ha sido todo un evento, si tú quieres describir a Andrea Bocelli te das cuenta de que la frase esa del escenario es para compartir no para competir, él es así de principio a fin, es alguien que comparte la música, siempre hay nervios con Andrea”