Surfistas limpian las playas de Ensenada

ENSENADA, B.C.- Alrededor de 50 miembros de la agrupación “Surf Ensenada”, acudieron el fin de semana a limpiar varias playas e invitar a la población a no tirar desechos en la costa con el lema “no me ayudes a limpiar, ayuda a no ensuciar”.

El instructor de surf, Miguel Ángel Arroyo Orozco, comentó que lograron llenar 20 bolsas de basura con colillas de cigarro, tapaderas, envases de plástico, rastrillos, pañales, vidrio e incluso zapatos que dejan los visitantes.

“La gente va a disfrutar la playa, pero desafortunadamente no hay una cultura de limpieza, continúan dejando una gran cantidad de basura, somos un puerto con una línea costera muy grande pero no hay esa educación, tememos que empezar con los niños para que aprendan a cuidar el medio ambiente”, expresó.

Arroyo Orozco mencionó que continúan dando clases de surf dos veces a la semana, sin embargo, ha sido complicado debido a que las descargas de aguas negras continúan dando al mar.

“Ahorita que es verano la corriente viene de Sur a Norte, en invierno viene de Norte a Sur, siempre hay un flujo de agua, es decir, no se estanca el agua, pero sí hay descargas de aguas negras y esos días tratamos de no entrar, tenemos problemas de agua en la ciudad, pero tampoco la cuidamos, ni la tratamos o la reusamos”, lamentó.

El instructor reconoció que a pesar del riesgo que implica para la salud, los amantes del mar continúan acudiendo diariamente a sumergirse en las olas.

“Hay poca accesibilidad a las playas, la línea costera está vendida, en El Sauzal se peleó para entrar a una calle mientras que en Playa Hermosa nos vemos afectados por las descargas de aguas negras, si ha habido reacciones, sobre todo problemas intestinales”, indicó.